Con tres talismanes del campeón mundial, Argentina va por otro oro en fútbol de los Juegos de París

Tres campeones del mundo buscarán imprimir su aura triunfal al seleccionado sub-23 de Argentina en la travesía por el oro de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El defensor Nicolas Otamendi, el goleador Julián Álvarez y el arquero Gerónimo Rulli — parte del ciclo más exitoso en la historia de la selección mayor con cuatro títulos consecutivos, el último la Copa América hace pocos días — son los designados para reforzar a un grupo de nuevos talentos que dirige Javier Mascherano.

"Asumen el liderazgo del grupo por su experiencia. Son campeones del mundo, nos permiten un salto de calidad", destacó el entrenador en una reciente entrevista a CONMEBOL.

Mascherano, un ex mediocampista que está entre los jugadores con más partidos en la selección de su país, es el único deportista argentino de la historia que ganó dos oros olímpicos en Atenas 2004 y Beijing 2008.

La Albiceleste debutará el miércoles ante Marruecos, el campeón de África, por el Grupo B. Luego se medirá contra Iraq y cierra ante Ucrania.

"El partido más importante es el primero", declaró el entrenador. "Después hay que seguir pensando en los otros. Nuestro objetivo es tratar de competir y llevar a la Argentina a lo más alto. Vamos a tener un equipo para competir en muy alto nivel".

A continuación, un repaso de Argentina:

En un principio, Mascherano había apuntado al astro Lionel Messi y Ángel Di María para reforzar al plantel olímpico, pero ambos rechazaron la invitación. El primero, de 37 años, para preservar su físico, mientras el extremo de 36 años se despidió de la selección días atrás luego de obtener el bicampeonato continental.

Otamendi, otro histórico de la selección con 36 años, recibió el permiso de su equipo Benfica de Portugal —los clubes no están obligados a ceder jugadores porque el fútbol olímpico no es un torneo oficial de FIFA—para sumarse al equipo de Mascherano.

Elegido como uno de los mejores defensores en el Mundial 2022, Otamendi aportará orden defensivo y voz de mando al seleccionado olímpico.

La "Araña" Álvarez, de 24 años, fue decisivo con cuatro goles en la Copa del Mundo y viene de convertir otro dos en la reciente Copa América. Se conjetura que, mientras el delantero compite en el fútbol olímpico, sus agentes negocian una salida del Manchester City en busca de más continuidad.

Rulli, de 32 años, es el habitual arquero suplente del inamovible Emiliano Martínez en la Albiceleste. París es una buena oportunidad para mostrar sus condiciones.

Los Juegos Olímpicos se presentan como una vidriera ideal para varios jóvenes futbolistas que aspiran a sumarse al seleccionado mayor que dirige Lionel Scaloni.

El delantero Thiago Almada, que acaba de incorporarse al Botafogo de Brasil, ya ha sido convocado por Scaloni e incluso fue parte del plantel campeón del mundo.

Claudio Echeverri, surgido en las categorías menores de River Plate, llamó la atención del Manchester City por su desenfado en el último Mundial Sub17. Con apenas 18 años y un puñado de partidos en la primera división, el "Diablito" continuará su carrera en el fútbol inglés a partir de 2025 a cambio de una transferencia que supera los 20 millones de dólares.

A pesar de su corta edad, los mediocampistas Ezequiel Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón son titulares inamovibles del medio de Boca Juniors y ya están en la mira de varios equipos de Europa.

Mascherano, la incógnita



Como entrenador de selecciones juveniles, Mascherano alternó buenas y malas.Tras el retiro, el ex de River Plate, Corinthians, Barcelona y Liverpool, entre otros, fue contratado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para dirigir al seleccionado Sub20. No clasificó al Mundial de la categoría en 2023 y renunció.Como la competencia finalmente se disputó en Argentina, Mascherano se mantuvo en el cargo, pero el anfitrión no superó los octavos de final y otra vez puso en duda su continuidad.El técnico tuvo desquite en el Preolímpico de Venezuela a principios de este año cuando le ganó el partido decisivo a su clásico rival Brasil por uno de los dos boletos disponibles a París.En el último amistoso de preparación para el torneo olímpico, la Albiceleste cayó 1-0 con Guinea.