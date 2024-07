En París 2024, el dilema de competir contra atletas israelíes

Tohar Butbul de Israel abandona el tatami después de que su oponente Messaoud Redouane Dris de Argelia no se presentó y Butbul fue declarado ganador por defecto en la ronda eliminatoria de 32 de la categoría de -73 kg de los Juegos Olímpicos 2024, en el Champs-de-Mars Arena en París, Francia, el 29 de julio de 2024. ( EFE/EPA/DANIEL IRUNGU )

Su primera aparición deportiva en los Juegos Olímpicos de París-2024 no habrá durado este lunes más de 30 segundos. Sobre el tatami del estadio Campo de Marte, el judoca israelí Tohar Butbul vence su combate, ante la ausencia de su rival argelino.

El domingo, Messaoud Dris, campeón de África en 2024, fue descalificado por superar en 400 gramos el peso de su categoría (-73 kilos) en el pesaje, pese a que los judocas suelen tomar todas las precauciones para cumplirlo.

"No podemos justificar la sobrecarga ponderal de Dris", aseguró este lunes la Federación Internacional de Judo (FIJ), al anunciar una investigación y lamentar que "los deportistas son a menudo víctimas de disputas políticas que les superan".

En 2021, el argelino Fethi Nourine se retiró de los Juegos de Tokio para no enfrentarse con Butbul y, posteriormente, fue suspendido por la FIJ. Nourine también abandonó el Mundial de 2019 por los mismos motivos.

"Este tipo de comportamiento no tiene cabida en el mundo del deporte", aseguró el Comité Olímpico Israelí respecto al caso de Messaoud Dris, que calificó de "retirada" y no de descalificación.

El Comité Olímpico de Argelia, país que no reconoce el Estado de Israel como gran parte de las naciones árabes o musulmanas, rechazó por su parte comentar el caso.

Combatir contra un deportista israelí representa un dilema para sus rivales de países árabes o musulmanes por la situación en los Territorios Palestinos. En el pasado, varios judocas iraníes abandonaron competencias por el mismo motivo.

El domingo, el marroquí Abderrahmane Boushita abandonó rápidamente el tatami sin felicitar a su rival israelí, Baruch Shmailov, por su victoria, contra la práctica habitual guiada por el espíritu deportivo.

"En nombre de los atletas (...), nos comprometemos con el deporte sin dopaje, sin trampas, sin ningún tipo de discriminación", reza el Juramento Olímpico pronunciado el viernes por los franceses Florent Manaudou y Mélina Robert-Michon.

Guerra en Gaza

En los actuales Juegos, Israel centra de nuevo la atención, máxime cuando se celebran en plena ofensiva mortal en la Franja de Gaza, en respuesta al sangriento ataque del grupo islamista palestino Hamás el 7 de octubre en suelo israelí.

Durante la ceremonia inaugural el viernes, el boxeador Wasim Abusal, uno de los abanderados palestinos, lució una camisa con imágenes de cazas bombardeando niños que hacen deporte para simbolizar, según explicó, "la situación actual en Palestina".

El Comité Olímpico Palestino había intentado que su homólogo internacional, el COI, excluyera a Israel de París-2024 al considerar que el conflicto violaba la tregua olímpica. Los rusos participan bajo bandera neutral por la guerra en Ucrania.

"Los que violan la Carta Olímpica son los israelíes", reiteró a la AFP el sábado el presidente del comité palestino, Yibril Rayub, preguntado sobre una posible exclusión de un deportista si rechaza enfrentarse a un atleta israelí.

"¿Por qué se pide a las víctimas que no reaccionen, que no se expresen y denuncien el sufrimiento de su pueblo?", abundó Rayub, quien aseguró que no dio instrucciones a los atletas de su delegación sobre un eventual abandono.

Más allá de la competición en sí misma, la organización de París-2024 vigila eventuales incidentes. La justicia francesa investiga un presunto delito de provocación al odio racial durante el partido de fútbol que enfrentó Israel y Paraguay.

En el estadio Parque de los Príncipes, una decena de personas "vestidas de negro, enmascaradas" y con "banderas palestinas" desplegaron una pancarta con el lema "Genocide Olympics" y una hizo "gestos de carácter antisemita", indicó la fiscalía.

La delegación olímpica israelí cuenta además con un importante protocolo de seguridad durante los Juegos, con cientos de policías desplegados, como consecuencia de la tensión generada en Francia y en el mundo por el conflicto en Gaza.

La cuestión de la seguridad de los deportistas israelíes ha estado siempre muy presente en los Juegos desde que un comando palestino secuestró a un grupo de atletas de Israel en Múnich-1972, operación en la que fallecieron once de ellos.

