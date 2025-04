Un atleta británico se niega a ir a los Europeos en ruta al tener que costearse el viaje

Ben Connor, corredor de larga distancia de Gran Bretaña, se ha negado a ir a los Europeos de atletismo en ruta que se disputarán en Bruselas el 12 y el 13 de abril después de que la federación británica le pidiera 1.100 libras para cubrir gastos.

Connor, que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, recibió una petición por parte de la federación para abonar 1.100 libras en concepto de viaje, alojamiento, comida y equipaciones.

Tras denunciar la situación en redes sociales, la federación inglesa se ofreció a cubrir los gastos, pero el atleta lo rechazó porque, dijo, representar a tu país "no debe basarse en quién puede pagarlo y quién no".

"Al venir de una familia trabajadora, no me gusta el precedente que sentaría, especialmente para los jóvenes, que no puedan tener las mismas oportunidades por el dinero." Ben Connor Atleta británico “

"Representar a tu país es un privilegio y en atletismo hay que ganárselo en un proceso de clasificación que, aunque no sea siempre perfecto, le da a todo el mundo las mismas oportunidades de ser seleccionado", manifestó.

"Al venir de una familia trabajadora, no me gusta el precedente que sentaría, especialmente para los jóvenes, que no puedan tener las mismas oportunidades por el dinero", agregó.

El atleta pidió "más transparencia y sinceridad" sobre el estado de las federaciones para saber cómo se maneja el deporte para haber llegado a esta situación.

La federación británica se defendió y dijo que los atletas ya sabían el precio a pagar y que esas 1.100 libras eran el máximo y que lo más probable es que tuvieran que abonar alrededor de 500 libras.

"La federación siente que es mejor darle a los atletas la oportunidad de competir que no enviar a nadie", añadió la federación, que también esgrime que con todas las competiciones que hay en el calendario actual es imposible financiarlas todas.

"La federación británica de atletismo recibe 20 millones de libras y luego le pide a los atletas que paguen por competir. Eso no parece una gran historia", comentó en la cadena británica BBC Hannah England, medallista de plata olímpica en los 1.500 metros.