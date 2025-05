Yamilet Peña desvincula de su academia a entrenador acusado de acoso sexual

La gimnasta Yamilet Peña explicó que desvinculó de su academia Olimpic Gymnastics Academy al entrenador acusado de acoso sexual contra una alumna, como reposa en una querella en la Fiscalía de Atención a Violencia de Género de Santo Domingo Este.

Peña confirmó a través de un comunicado al que tuvo acceso Diario Libre que el demandado, Julio Ángeles, fue apartado de la entidad que dirige y se mostró en toda la disposición de colaborar con las autoridades judiciales.

"La persona que ha sido mencionada públicamente en días recientes ya no forma parte activa de nuestra institución, mientras se aclaran los hechos por las vías correspondientes, y estamos en completa disposición de apoyar en cualquier investigación al respecto", dice la múltiple medallista Centroamericana y del Caribe.

Un reportaje del programa El Informe con Alicia Ortega reportó la noche del lunes el caso. Ángeles, exgimnasta, era director administrativo de la academia OGA.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Atención a Violencia de Género de Santo Domingo Este por la madre de la adolescente, quien ingresó al centro deportivo a los 10 años y dejó de asistir en febrero de este año tras su madre haberse enterado de presunto acoso.

Según la denunciante, encontró conversaciones comprometedoras entre su hija y el entrenador en la aplicación WhatsApp.

Habría otra víctima

Otra joven, ahora con 19 años, alega contar con pruebas que incriminan a Ángeles por presunto acoso sexual ocurrido cuando ella aún era menor de edad. Entre las evidencias, sostiene que posee audios y mensajes de texto. Añadió que no denunció en su momento por temor a convertirse en el centro de atención o perjudicar la imagen de Yamilet Peña.

La academia funciona en el Ensanche Kennedy, del Distrito Nacional. La joven llevaba cinco años en la entidad.

"Lo que estoy atravesando ahora no se trata de una simple denuncia mediática", dice la nota. "Es una situación que afecta profundamente la integridad moral de un proyecto de vida en el que he puesto todo mi corazón, mi tiempo y mis sueños. Existen decisiones que escapan a mi control. No puedo ni debo asumir responsabilidades por las interpretaciones personales que otros hagan sobre sus acciones o formas de manejo".

"Estas acusaciones, además de dolorosas, afectan directamente el rendimiento deportivo y emocional de los involucrados", explica en otro párrafo.

Comunicado de Yamilet Peña

Hola, soy Yamilet Peña.

Como muchos saben, siempre me he caracterizado por ser una persona con principios firmes, enfocada en mi crecimiento tanto personal como académico y profesional.

Creo profundamente que al crecer con integridad, compromiso y una formación ética sólida, se construye un carácter fuerte, y solo así se puede tener la fuerza necesaria para transformar el mundo en el que vivimos.

Desde pequeña, mis padres me inculcaron enseñanzas fundamentales: el respeto, la empatía, el esfuerzo constante y el amor al prójimo.

Esos fundamentos son hoy la base de todo lo que hago.

Con ellos guío mi labor en OGA Gym, donde más allá de formar atletas, me he propuesto moldear seres humanos íntegros, capaces de enfrentar la vida con determinación y propósito.

Siempre he tenido la visión de formar carácter a través del deporte. Esa ha sido mi misión desde los inicios en OGA Gym. He brindado no solo disciplina, sino también apoyo emocional a mis atletas, quienes siempre han contado con mi atención plena y con canales de comunicación abiertos ante cualquier necesidad.

Porque sin mis atletas, nada de lo que hemos construido tendría sentido. Una de las frases que me inspiran y que repito constantemente es: "Una victoria cobra vida cada vez que veo a uno de mis niños levantarse tras una derrota, alzar la frente y seguir adelante."

Lo que estoy atravesando ahora no se trata de una simple denuncia mediática. Es una situación que afecta profundamente la integridad moral de un proyecto de vida en el que he puesto todo mi corazón, mi tiempo y mis sueños.

Existen decisiones que escapan a mi control. No puedo ni debo asumir responsabilidades por las interpretaciones personales que otros hagan sobre sus acciones o formas de manejo. Aun así, mi compromiso, mis principios y mi enfoque se han mantenido firmes.

Como mencioné anteriormente, los canales de comunicación siempre han estado abiertos para todo aquel que lo necesite. Y como todos saben, este es un deporte de contacto.

En disciplinas como la nuestra, el contacto físico es indispensable, especialmente para brindar apoyo durante maniobras de alto riesgo. Los valores con los que crecí, aquellos que me inculcaron mis padres, son los mismos que intento reflejar cada día en OGA Gym.

Mi norte no ha sido otro que contribuir al crecimiento físico y emocional de cada niño o niña que entrena con nosotros. OGA Gym es más que un espacio deportivo, es una familia.

Una familia que protege, forma y levanta a sus miembros. Me duele profundamente que se intente empañar un trabajo basado en el amor, la vocación y la entrega. He visto en nuestros entrenadores un compromiso genuino con el bienestar de sus atletas, y en sus acciones he percibido apoyo, orientación y cuidado.

Estas acusaciones, además de dolorosas, afectan directamente el rendimiento deportivo y emocional de los involucrados. Reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad de nuestras atletas y sus familias.

La persona que ha sido mencionada públicamente en días recientes ya no forma parte activa de nuestra institución, mientras se aclaran los hechos por las vías correspondientes, y estamos en completa disposición de apoyar en cualquier investigación al respecto.

Yo también fui niña. Yo también fui atleta infantil.

Y hoy soy mujer, madre y entrenadora.