Cristian Pinales dejó el sueño centroamericano por un reto mundial en el boxeo profesional

Cristian Pinales luego de vencer al chino Tuohetaerbieke Tanglatihan en los Juegos Olímicos de París 2024. ( AP / JOHN LOCHER )

Cristian Pinales, medallista olímpico de bronce en el torneo de boxeo de los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, tomó una decisión que marca un giro en su carrera. Dejar atrás el ciclo amateur para dedicarse de lleno al profesionalismo.

Con récord de 2-0 y un próximo combate el 12 de septiembre en la República Dominicana frente a un rival colombiano, el quisqueyano apunta alto: un cinturón mundial en 2026, año en que el país será sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Ese mismo año en que el público local lo soñaba subiendo al ring por el oro regional, Pinales prefiere apostar a la cima profesional.

"Ya creo que he cumplido con el rol de ser atleta amateur, he cumplido con mi país dándole medallas internacionales y cumplir con la medalla olímpica. Siento que di el paso profesional para seguir avanzando y ahora voy por títulos para dedicárselo a mi país", afirmó.

El peleador de 24 años, que compite ahora en 168 libras tras dejar los 80 kg del ciclo olímpico, reconoció que la transición no ha sido sencilla: "Un cambio bastante radical, una preparación bastante distinta", dijo. Ahora pone la vista en un cinturón mundial.

"Ya tenemos vista peleadores, títulos, y poco a poco avanzando en el boxeo profesional, que se toma tiempo", expresó.

La diferencia con el amateurismo es significativa, explicó, "el cambio no es lo mismo, no es el mismo entrenamiento, la misma intensidad, entonces nos estamos acoplando poco a poco".

Su familia le pedía otro ciclo

Aunque su familia, y en especial su madre, le sugirieron esperar "otro ciclo" para retirarse después de Santo Domingo 2026, Pinales no dudó en cerrar esa etapa.

"Claro, mi familia fue la principal opinión. Me dijeron, ´no te vayas ahora, espera otros juegos más para que te vayas feliz y contento´. Pero ya la decisión se tomó y estamos ahora avanzando en el proceso profesional", explicó el medallista olímpico.

Ese "título" que persigue no es una medalla regional, sino un cinturón en el boxeo profesional, la nueva meta que alimenta sus entrenamientos y su disciplina diaria. "Hay que llevar una dieta estricta porque ahora es otro peso más para abajo, ya no peleo en los 80 kg, peleo en 168 libras", puntualizó.

Pinales, nativo de La Romana, fue uno de dos boxeadores que conquistaron bronce en los Juegos de París (el otro fue Yunior Alcántara, en los 51 kilos) . La velocista Marileidy Paulino dio el mayor brillo con su oro en los 400 metros planos.