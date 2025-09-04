Yudelina Mejía va por todo en Santo Domingo 2026 y mira hacia los Juegos Olímpicos

Yudelina Mejía finalizó en quinto puesto en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024. ( FUENTE EXTERNA )

Yudelina Mejía va imponiendo su nombre en el panorama internacional de las pesas y se prepara para extender esa hoja en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8), después de su destacada actuación en Colombia.

La nativa de El Seibo mostró clase de nivel élite en el campeonato Panamericano de pesas 2025 celebrado en el Coliseo Miguel Calero, de Cali, Colombia (12-18 de julio).

En la división de 86 kilogramos conquistó tres preseas doradas al levantar 123 kg en arranque, 147 kg en envión y 270 kg en total.

Estos resultados la proyectan como una fuerte candidata a colgarse el oro en el torneo de pesas de los Centroamericanos y del Caribe 2026. Mejía tiene claro su objetivo para esa cita: "Representar el país con orgullo y gallardía, como siempre lo hemos hecho: dar lo mejor y cumplir con las expectativas que tienen de nosotros, al igual que todos los demás atletas".

La haltera, de 28 años, ha construido un recorrido destacado, a pesar de que comenzó en este deporte a los 16 años.

En los Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 ganó oro en arranque y plata en envión. Ese mismo año participó en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, donde se llevó la plata (solo se premia una medalla por el total levantado).

Mejorar su desempeño de San Salvador es su primer paso hacia 2026. "Estamos puestas al 100 por ciento, porque tenemos un compromiso con el país, con nosotras mismas y con nuestra Federación: hacer todo lo posible, dar el mejor trabajo y representar al país de la mejor manera posible", asegura.

Un paso más allá

Crismery Santana (plata en Tokio 2020), entre las mujeres, es la única pesista (y primera mujer dominicana) en conseguir una medalla a nivel de Juegos Olímpicos. Antes, Beatriz Pirón (cuarta en Río 2016) y Yuderqui Contreras (quinta en Pekín 2008) se quedaron a las puertas.

Zacarías Bonnat tiene la otra medalla de pesas, también en Tokio, para el sector masculino.

Mejía, con la cita de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la mira y tras estrenarse en París 2024, sueña con mejorar en gran forma sus lauros.

"Ya participé en unos Juegos Olímpicos; quiero cumplir el sueño olímpico de todo atleta y trabajar para subir al podio. Venimos entrenando con ese objetivo", expresó la atleta de cara a la próxima cita universal.