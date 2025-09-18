Marileidy Paulino: "Estoy contenta, tengo fe en que batiré el récord mundial"

La dominicana Marileidy Paulino, que no pudo retener su corona mundial de los 400 lisos y se llevó la plata, declaró que está "contenta" con la temporada realizada, con haber bajado de 48 segundos en la final (47.98, récord nacional) y dijo que ahora tiene "fe en batir el récord mundial".

Marileidy Paulino, campeona olímpica en París y oro mundial en Budapest 2023, era la rival a batir y Sidney McLaughlin pudo con ella. La estadounidense, por la calle cinco, voló, literalmente, sobre una pista mojada por la lluvia, y paró el crono en 47.78, récord de los campeonatos y a solo dieciocho centésimas de la histórica plusmarca (47.60) que aún posee desde el 6 de octubre de 1985 en Camberra la alemana Marita Koch.

"El carril nueve no me ayudó mucho, ya que corrí sin ninguna referencia visual, pero aún así estoy contenta con mi temporada, por haber bajado de 48 segundos y ahora tengo fe en que batiré el récord mundial. Era especial para mí correr en menos de 48 segundos en la misma pista donde disfruté de mi primer éxito internacional", comentó.

"Estoy muy contenta de tener a Sydney McLaughlin-Levrone y Salwa Eid Naser (Barein) conmigo en el podio. Espero poder competir con ellas más a menudo. He sido constante durante los últimos cinco años y eso es como una victoria para mí", comentó la dominicana, que recordó que hace un año escribió su autobiografía "para inspirar a los jóvenes" de su país "a tomar el buen camino" con el deporte.

Una final de alto nivel

La carrera se disputó a las 9:25 de la mañana (hora de República Dominicana) y fue una de las más rápidas de la historia en la distancia, con cuatro atletas bajando de los 50 segundos. Además del récord nacional de Paulino, se registraron mejores marcas personales y de temporada para varias competidoras:

Natalia Bukowiecka (Polonia), cuarta con 49.27 (su mejor tiempo del año)

Amber Anning (Gran Bretaña), quinta con 49.36 (su mejor tiempo del año)

Roxana Gómez (Cuba), sexta con 49.48, nuevo récord nacional