Shewarge Alene
Shewarge Alene

La etíope Shewarge Alene, ganadora del maratón de Estocolmo, fallece a los 30 años

Poseía una mejor marca en la distancia de 2h27:26 realizada el 15 de octubre de 2023

    Expandir imagen
    La etíope Shewarge Alene, ganadora del maratón de Estocolmo, fallece a los 30 años
    Shewarge Alene (FUENTE EXTERNA)

    La etíope Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo, falleció este jueves a los 30 años, solo cuatro meses después de su victoria el pasado 31 de mayo, según confirmó la organización del maratón sueco.

    "Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo. Alene se sintió mal durante una sesión de entrenamiento y fue llevada al hospital, donde lamentablemente no se pudo salvar su vida. Tenía 30 años. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos", reza el comunicado del maratón sueco.

    Tenía el récord

    • Alene, experimentada corredora de maratón, poseía una mejor marca en la distancia de 2h27:26 realizada el 15 de octubre de 2023 en Cape Town (Sudáfrica). EFE

