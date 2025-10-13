Abinader toma en consideración construcción de centro de alto rendimiento en la montaña

El presidente de la República, Luis Abinader, durante la celebración de LA Semanal con la prensa este lunes 13 de octubre en el Pabellón de Esgrima, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. ( KEVIN RIVAS )

El país cuenta con un sinnúmero de instalaciones deportivas, pero surgen dos que se tornan necesaria para el alto rendimiento y así elevar aún más los escalones de la nación en esta materia.

Se trata de un centro de alto rendimiento en la zona de montaña, que serviría a su vez de turismo deportivo y un centro de alto rendimiento para deportistas con discapacidad.

Tres lugares lucen genuinos para esos fines. Constanza luce ideal con 1,164 metros sobre el nivel del mar. Jarabacoa (529 msnm) y San José de las Matas (523 msnm) también ayudarían. Pesas se entrena en Jarabacoa y renunció a largos y costosos viajes a Europa u otros lugares del planeta.

La ventaja consiste en que se concentran en el mismo país, pero distante de las distracciones de la capital. Lo hacen en Jarabacoa, destino que ocupan por algo más de una década.

Incluso serviría otro centro de alto rendimiento en Punta Cana, con el atractivo que serviría para atletas del mundo entero.

El presidente acogió de buena manera la pregunta sobre esas dos instalaciones. "Agradecemos esos dos aportes. Los acabo de apuntar y vamos a ver cómo los podemos combinar y presupuestar", dijo Abinader.

Destacó que el centro para "los atletas con discapacidad es algo que verdaderamente necesitamos y la otra idea para (del centro) en la montaña".

Para los atletas con discapacidad la idea es al menos un pabellón que acoja siete u ocho deportes paralímpicos.