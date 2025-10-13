El presidente Abinader espera gran resultado atlético en los Juegos de Santo Domingo 2026

El presidente de la República, Luis Abinader, durante la celebración de LA Semanal con la prensa este lunes 13 de octubre en el Pabellón de Esgrima, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. ( KEVIN RIVAS )

El presidente de la República, Luis Abinader, dio un voto de confianza a la futura delegación dominicana que representará al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8).

"Estoy muy confiado en ellos. Y más inspirado con el aplauso, el calor, el cariño, las vibras aquí en República Dominicana (sé) que van a tener un gran resultado", dijo el mandatario al encabezar LA Semanal de este lunes, el encuentro que realiza con la prensa, esta vez en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

"Les pido que tengamos ese gran resultado aquí en la República Dominicana y que sigan trabajando como lo han estado haciendo y que se animen todavía más con la emoción, con el apoyo, con el cariño, que todos los dominicanos le vamos a dar", agregó. "Pero estoy muy confiado en ellos y en ellas".

En el encuentro sorprendió la presencia de la pesista Yudelina Mejía, la histórica atleta que se convirtió en la primera en ganar un oro en su deporte, sin importar el género, en un evento mundialista. Lo hizo en arranque (122 kg), además de sumar plata en total (271 kg) y bronce en envión (149 kg).

Mejía vino del aeropuerto (AILA) directamente a LA Semanal. Sorprendida ella y también el presidente, que no esperaba semejante visita.