Contemplan que los atletas puedan recibir viviendas con facilidad luego de los Centroamericanos

El presidente de la República, Luis Abinader, durante la celebración de LA Semanal con la prensa este lunes 13 de octubre en el Pabellón de Esgrima, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. ( KEVIN RIVAS )

La Villa Centroamericana de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se trata de un proyecto de 150 edificios con ocho apartamentos cada uno, ubicado en la Villa del Este, próximo a la Ciudad Juan Bosch.

El presidente de la República, Luis Abinader, dio detalles la tarde de este lunes durante LA Semanal, encuentro que encabezó en el Pabellón de Esgrima.

La Villa servirá de residencia para los más de seis mil atletas que competirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las viviendas del proyecto, después de los Juegos, podrán ser adquiridas a bajo costo "con condiciones y facilidades especiales", dijo el presidente.

Abinader comisionó al presidente del Comité Organizador de los Juegos, José P. Monegro; a los ministros de Deportes, Kelvin Cruz y de la Vivienda, Carlos Bonilla y al presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía a estudiar la posibilidad de que los atletas de alto rendimiento puedan tener acceso a esas viviendas.

La idea es que los apartamentos serán vendidos, pero no se descarta que los medallistas de oro reciban algún tipo de incentivo para la adquisición de esos inmuebles.