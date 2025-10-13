Inversión en instalaciones de los Juegos rondará casi tres mil millones de pesos

El presidente de la República Luis Abinader durante la celebración de LA Semanal con la prensa este lunes 13 de octubre en el Pabellón de Esgrima, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. ( KEVIN RIVAS )

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se realizarán por tercera vez en el país contará con 40 deportes, 57 disciplinas y 63 modalidades en 483 pruebas deportivas.

Estarán repartidos en ocho sedes con un total de 26 de esos deportes y disciplinas en el Distrito Nacional; en Santo Domingo 23, en Bonao dos al igual que en Santiago y una en Punta Cana, Cabarete, Baní y Juan Dolio.

Más de seis mil atletas estarán en los Juegos, una cifra superior a la sede anterior de San Salvador 2023, y se disputarán 3,244 medallas, mayor también al total de metales en juego en la capital de El Salvador.

Esos datos se desprenden de los detalles ofrecidos por el presidente de la República, la tarde de este lunes durante LA Semanal con la prensa, realizada en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El presidente reafirmó el compromiso de que para diciembre de este año estarán listas alrededor del 90 por ciento de las instalaciones deportivas, que servirán de sede para los Juegos.

Partiendo de los datos presentados por el mandatario la inversión programada total es de 2,901,540,483.73.

Esa cifra se reparte entre las ciudades deportivas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte (2,285,988,606.6) y el Parque del Este (615,551,877.13). Algunas de esas instalaciones de los Juegos ya han sido entregadas.

En la ciudad deportiva del Centro Olímpico, el Pabellón de Esgrima, entregado ya, se remodeló a un costo de RD$59,119,534.83. El Palacio Nacional de Voleibol Ricardo Georiber Arias, tiene un presupuesto estimado de 363,455,295.27 pesos y se encuentra en un 75 por ciento.

De momento es utilizado como cancha del torneo de baloncesto superior distrital.

El Pabellón de Voleibol, contiguo al Palacio, tiene un presupuesto estimado de 174,897,383.12 pesos y su avance se encuentra en un 90 por ciento.

En proceso de entrega se encuentran los estadios de softbol A y B. Su presupuesto estimado es de 193,897,325.82 pesos. El Centro Acuático Juan Pablo Duarte tiene una inversión de 1,060,897,672.34 pesos.

El Pabellón de Combate tiene un presupuesto estimado de 161,408,916.16 pesos y los estadios de béisbol 1, 2 y 3 se reparan con un presupuesto estimado de 272,312,479.06 pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/e1298102-e086-47f2-9c83-bcae638778e0-5ea1309c.jpg El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, habla durante LA Semanal. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

En el Parque del Este ya se entregó el Pabellón de arquería (45,527,718.01 pesos). El Pabellón de halterofilia José Joaquín Puello está en un 95% con un presupuesto estimado de 74,190,820.03 pesos.

El Pabellón de Gimnasia se encuentra en un 66 por ciento y se estima una inversión de 243,933,172.75 pesos. El de Tenis de Mesa está en un 58 por ciento y su presupuesto estimado es de 110,762,198.80 pesos.

En proceso también están, con sus respectivos presupuestos estimados, el Pabellón de Balonmano 122,198,377.44 pesos y la pista de patinaje 18,939,590.10 pesos.