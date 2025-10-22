Ciclismo y tiro, las dos interrogantes de los Juegos de Santo Domingo 2026

Así luce el campo de tiro del complejo deportivo del Parque del Este. La imagen es del 25 de junio de 2025. ( DIARIO LIBRE / NEAL CRUZ )

La organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe avanzan sin mayores inconvenientes. Eso tiene tranquilo al Comité Organizador, que preside José P. Monegro y más importante aún, al presidente de la República, Luis Abinader.

Pero el cuadro no está del todo perfecto. Las dos áreas más sensibles, Monegro lo conoce, son las sedes del torneo de tiro y el velódromo.

Son dos desafíos que en realidad no debió heredar este Comité Organizador.

El velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte nunca ha sido remozado apropiadamente desde los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 1974 y tiro, en el complejo del Parque del Este, tampoco desde los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003.

En el caso del ciclismo, Monegro anunció que se disputará en el velódromo, instalación que será remodelada para esos fines. La fecha se desconoce, de momento.

Tiro, en el Parque del Este, luce hoy como una casona descuidada, ocultando la lucidez que brilló hace 22 años.

La Federación Dominicana de este deporte atraviesa por una crisis (suspendida por el Comité Olímpico Dominicano), pero la instalación como tal está en un limbo que la hace intocable, según fuentes con conocimiento de esa obra.

Este deporte tiene dos opciones para ser acogidas que son Sierra Prieta o en El Higüero.

En cualquiera de los dos casos los trabajos que se realicen para preparar la cancha de este deporte, habrá que comenzar desde cero. A falta de 275 días o nueve meses y dos días, este deporte, así como ciclismo se mantienen como temas de atención especial.

Ciclismo

Jorge Blas, presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo, dijo que al velódromo se le hará "una reparacioncita".

Explicó que, si bien el velódromo es de 333 metros y la Unión Ciclista Internacional pide 250 metros, se puede hacer algún trabajo para que se reconsidere la medida internacional. Han planteado la idea, pero sin recibir respuesta.

Si no ocurre así, lo único que tendría valor en ciclismo serían las medallas, pero por no ser de nivel internacional "no contará para puntos del ranking", expresó Blas. b