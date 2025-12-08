Llegan las primeras medallas en Centroamericano de pesas gracias a Dahiana Ortiz

Dahiana Ortiz, de República Dominicana, al centro; Patricia Mercado, de Venezuela, a la derecha y Ludia Montero, de Cuba. ( FUENTE EXTERNA )

Dahiana Ortiz dominó sin mayores dificultades la división de los 48 kilogramos del campeonato centroamericano y del Caribe de pesas, el cual es clasificatorio para los Juegos de Santo Domingo 2026.

La dominicana dio un inicio dorado a la participación quisqueyana en la instalación que está siendo probada debido a la remodelación con miras a los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8).

El país, por ser sede, no necesita clasificarse, pero sí debe de estar presente. Aún así, Ortiz se tomó muy en serio su presentación en la plataforma del Pabellón de Pesas José Joaquín Puello, en el Parque del Este.

En el arranque ella levantó 86 kg y en el envión 107 para sumar 193 kg y a la vez llevar tres preseas a su cuello.

Superó a Patricia Mercado (Venezuela; 78/90/168), con plata y el bronce fue para Ludia Montero (Cuba; 73/88/161).

Ortiz, pese a sus tres preseas de oro, advirtió que lo importante es el día de competencia en los Juegos Centroamericanos, donde espera, además de ganar el oro "romper el récord" de la categoría.

El presidente del Comité Organizador de los Juegos de Santo Domingo 2026 dijo que, aun cuando el evento pone a prueba la remodelación de la instalación, "la halteforilia se ha convertido hoy en el primer deporte que tiene todo el equipamiento de su instalación", dijo José P. Monegro. Eso incluye los implementos que se usarán para los Juegos, los de entrenamiento y los de práctica.