La meta de la selección de pesas es superar su total de oro logrado en Barranquilla 2018

Alicia Féliz durante su participación en la división de los 58 kilogramos del clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, este martes 9 de diciembre de 2025 en el Pabellón de Pesas José Joaquín Puello en el Parque del Este. ( FUENTE EXTERNA )

La alta aspiración de la Federación Dominicana de Pesas (Fedompesa) está enfocada más en calidad que en cantidad cuando se celebren los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8).

En los Juegos de Barranquilla en 2018, el país ganó cinco medallas de oro, además de seis de plata y ocho de bronce. En 2026, quieren más oro.

Pero el presidente de Fedompesa, William Ozuna y el cuerpo técnico de la entidad, comenzaron temprano sus proyecciones. "Nosotros tuvimos nuestra programación estratégica hace dos años", dijo Ozuna.

Eso significaba montar el campeonato actual, en el que por ser sede de Santo Domingo 2026, no es necesario clasificar, pero sí participar. Y lo segundo es "romper el récord" de medallas ganadas en Barranquilla 2018, "que fue la mejor".

"Nuestra meta (para Santo Domingo 2026) son ganar más de cinco medallas de oro", dijo el federado. En Barranquilla 2018, Luis García (56 kg); Zacarías Bonnat (85 kg); Crismery Santana (90 kg), que ganó dos y Verónica Saladín (+90 kg) ganaron las cinco preseas doradas.

El lunes, Dahiana Ortiz dio el primer oro al país. Ayer, sin incluir la última jornada, Alicia Féliz (en los 58 kg) ganó tres medallas de plata en arranque (91kg), envión (115 kg) y en total (206 kg).

Su compatriota, Francisco Tonton, en la división de 71 kg, ganó bronce en envión (160 kg). El torneo se disputa en el Pabellón de Pesas del Parque del Este.

El país es sede del único clasificatorio para Santo Domingo 2026, donde participan una cantidad récord de 17 países en femenino y 19 en masculino, con 161 atletas, lo que es un récord del evento.