Pesas se llena de ilusiones para los Juegos de Santo Domingo 2026

Crismery Santana ganó una de oro y dos de plata. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana terminó en el tercer lugar del campeonato Centroamericano y del Caribe de halterofilia lo que siembra esperanzas en la Federación Dominicana de ese deporte, que se enfoca ahora en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8).

El único campeonato clasificatorio dio puestos para los Juegos de 2026. República Dominicana solo debía participar, pues por ser sede ya tiene sus 16 atletas asegurados.

La meta de la Fedompesa es superar su total de oro a nivel de unos Juegos Centroamericanos cuando ganó cinco en Barranquilla 2018.

Apoyados en eso, la representación dominicana ganó 11 de oro, ocho de plata y ocho de bronce para el tercer lugar del Centroamericanos de Pesas que se celebró del 15 al 19 de este mes en el Pabellón de Pesas del Parque del Este.

Colombia impuso su poderío con 37 medallas (17/13/7) y Venezuela fue segundo con 32 (14/14/4), pero RD quedó por encima de Colombia en el sector femenino.

"Hace mucho tiempo que que no le ganábamos en femenino a Colombia y miren cómo estamos. Con la ayuda de Dios esto es solo el preludio de lo que puede suceder en Santo Domingo 2026", dijo el presidente de la Federación de Pesas, William Ozuna.

En este torneo se entrega una medalla por cada renglón: arranque, envión y total. En los Juegos se entrega solo una por arranque y otra por envión.

El cuadro femenino fue el punto luminoso de los músculos dominicanos al ganar 10 de oro, siete de plata y cuatro de bronce (21). Los varones dominicanos obtuvieron seis (1/1/4).

El único metal dorado masculino fue de Julio Cedeño. "Solo Julio ganó oro, los demás tienen que mejorar", dijo Ozuna.

El torneo de pesas fue dedicado a Luis Mejía y se realizó con el apoyo del Ministerio de Deportes y Recreación, que dirige Kelvin Cruz y el programa Creando Sueños Olímpicos.

"Agradecemos a Dios por el éxito de este campeonato", precisó el federativo, quien resaltó el apoyo del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, que dirige José P. Monegro.

"Creo que la República Dominicana va por buen camino en ruta a los Juegos Centroamericanos", concluyó Ozuna.