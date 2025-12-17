“Colí” lleva el espíritu de los Juegos de Santo Domingo 2026 a Diario Libre

Colí visitó al personal de Ventas de Diario Libre. ( FUENTE EXTERNA )

Como una forma de transmitir la energía de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la mascota “Colí” visitó la redacción de Diario Libre la tarde de ayer.

Nombrada así, como parte de la especie “barrancolí”, que es un ave endémica de la República Dominicana, la mascota compartió en los diferentes departamentos de este medio de comunicación.

“Colí es pequeño, pero tiene un corazón grande que viene a alegrarnos y a unirse a nosotros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, dijo José Luis Montero, director de Mercadeo de los Juegos, quien llegó acompañado de Armando Soldevila, del área de medios digitales del Comité Organizador, que dirige José P. Monegro.

La cita regional, para la que se esperan más de cinco mil atletas, se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, con el “90 por ciento” de los deportes en Santo Domingo como ciudad sede, pero también tocará Punta Cana (golf), Baní (vela), Santiago (fútbol), Cabarete (surf) y Monseñor Nouel (remo y canotaje).

“Al fin y al cabo Colí va a estar en todos lados, alegrando a todos los niños y uniendo a la familia deportiva”, siguió Montero.

Los Juegos comienzan el 24 de julio, pero se espera que las delegaciones comiencen a llegar desde el 19 de ese mes.

“El vuelo veloz de Colí refleja el esfuerzo y superación, mientras su canto alegre simboliza la unión entre pueblos hermanos”, señala la organización.