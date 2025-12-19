La pista de atletismo que se instalará en el Estadio Olímpico Félix Sánchez será "Mondo", la misma que se utilizó en los Juegos Olímpicos de París 2024, según informó el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En la instalación ya realizó el retiro de la superficie asfáltica que es donde se instalará el material de la pista, donde se realizará el torneo de atletismo de los Juegos de Santo Domingo.

Todo el equipamiento de la pista, ya está siendo preparado por Mondo para ser enviado desde Italia a República Dominicana.

La intención del Comité Organizador es que la pista sea certificada de forma que el país pueda montar "hasta un Mundial de atletismo", dijo.

En la pista también se está trabajando los desagües, lo que ayudaría a desviar el agua en especial bajo lluvia sin que afecte la grama.

Una vez se finalice esa parte, entonces proceder con el vaciado de las capas de asfalto que serán tres materiales, dijo César Heredia, asistente de Monegro.

El planteamiento es que en "mayo hay competencia", según informó Monegro y así la obra sería puesta a prueba con un campeonato local.

La esperanza es que la pista esté lista para el mes de marzo. "A partir de ahí comenzar las pruebas previo al uso oficial", dijo Monegro.

La pista será utilizada, en medio de su remodelación, para el encuentro religioso "La batalla de la fe", que cada primero de diciembre tiene por sede el Estadio Olímpico.

Pero "los trabajos no se detendrán, hasta concluir". Posteriormente se realizará, según está agendado, el denominado "Juego de leyendas", que enfrentará al Barcelona y al Real Madrid.

Además la Batalla de la fe se realizará "en el período que nosotros estamos dejando que el asfalto se asiente".

Contigua a la pista grande, la alterna o de calentamiento, también está siendo remodelada y, según los planes, quedará preparada para que las competencias nacionales se realicen en esa obra.