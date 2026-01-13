El sueño de oro que la taekwondoísta Andrialis Bonilla espera cumplir en Santo Domingo 2026

Andrialis Bonilla, derecha, durante una sesión de entrenamiento en el Albergue Olímpico Dominicano el pasado 17 de diciembre de 2025. ( SAMIL MATEO )

Andrialis Bonilla ya saboreó lo que significa subir a un podio en una competencia internacional. Este año va por lo mismo, por igual en su propio territorio.

El 7 de julio de 2023, la peleadora de taekwondo de los menos 57 kilogramos obtuvo medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Esa vez cayó ante Nishy Lindo (Costa Rica) por 2-0.

Ahora sueña con subir al podio, pero con un color mejor en los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8).

“Lo que me llama ahora mismo es que en 2023 yo tuve la medalla de plata, entonces pienso ahora en la medalla de oro”, señala la peleadora nativa de Santiago. “¿Por qué no conseguir esa medalla de oro?”, —dice— “Por eso me levanto cada día, por eso me esfuerzo cada día para poder obtener esa medalla”.

La joven atleta se entrena, como el resto de sus compañeros, en el Albergue Olímpico Dominicano (Alodom) en la cancha común que sirve para su deporte, el judo y esgrima, entre otros, en tanto son reparadas las obras para los Juegos.

La joven atleta (23 años, el pasado 28 de diciembre) lucha por sembrarse en la selección de taekwondo, deporte que tanto brillo le ha dado a República Dominicana en todos los niveles.

En lo que se define su selección, sus metas ya tienen el rumbo definido. “ Lo único que yo puedo escuchar es oro para mi país”, apunta “y espero, Dios mediante, que me dé la oportunidad para hacer primeramente equipo y luego para poder ir por esa presea”.

Bonilla es campeona nacional en seis ocasiones en esa misma categoría; participó en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, su primera selección internacional donde era “nuevecita”.

Compitió también en el Campeonato Mundial en China, el pasado año.

La atleta es una de dos hermanos y la única deportista de toda su familia.

La disputa eterna

Por tradición, los padres prefieren que sus hijas se mantengan lo más fuera de la raya en los deportes de contacto.

En su caso, Andrés Bonilla y Arelis Cruz, sus padres, no pudieron evitarlo. “Ellos decían: tú eres hembra, ese deporte no es para niñas”, pero se impuso más su gusto. Eso sí, “ya que lo elegí me han apoyado, pero también me dicen que el estudio debe de ir de la mano”.

La pasión por este deporte de esta joven nació cuando estudiaba en el Colegio Evangélico Efraín, en Santiago. Una amiga, “Angie”, la invitó a un club a practicar y ella se motivó.

Con el tiempo, la amiga está fuera de esta disciplina y ella tiene la mente en el oro de Santo Domingo 2026, mientras continúa sus estudios en el quinto semestre de administración de empresas en Utesa.