El presidente Abinader: satisfecho con el avance del montaje de los Juegos Santos Domingo 2026

El presidente de la República, Luis Abinader destacó los trabajos que realiza el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y pidió a la población que se integre a esta fiesta deportiva, al tiempo que destacó el avance del montaje de esa fiesta deportiva.

"Realmente estamos adelantado a todos los objetivos en términos de la ruta crítica de los Juegos: tanto lo que tiene que ver con infraestructura como lo que tiene que ver con la parte de logística", dijo Abinader luego de encabezar una reunión en la que recibió un informe sobre los trabajos del montaje de esa fiesta deportiva.

Los Juegos se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 y se espera la participación de más de seis mil atletas, así le dejó saber el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro durante la reunión celebrada la tarde de este martes en el Salón Verde del Palacio Presidencial.

El jefe de Estado ponderó las labores realizadas por Monegro y el equipo que lo acompaña en esa tarea, lo que calificó como "un extraordinario trabajo" desplegado hasta el momento.

También valoró la labor de los funcionarios que han hecho "una gran coordinación".

Los Juegos tendrán varios escenarios de competencia, que incluye, además del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Parque del Este, las provincias de Santiago, Peravia, Monseñor Nouel y La Altagracia.

"Ahora lo que le queda es a todos los dominicanos que nos unamos en este punto. A todos los dominicanos y dominicanas que participen, que empiecen ya a sentir, a planificar" este encuentro deportivo.

Acompañaron al mandatario en esta reunión, los ministros de la Presidencia de la República Dominicana, José Paliza; de Deportes, Kelvin Cruz; de Educación, Luis Miguel de Camps y el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, entre otros funcionarios.

También asistieron los presidentes de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía Oviedo; del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista y del programa Creando Sueños Olímpicos, Felipe Vicini, entre otros.