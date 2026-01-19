Obras para los Juegos Centroamericanos 2026 avanzan según cronograma, afirma Ito Bisonó

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Ito Bisonó ofrece declaraciones a la prensa durante el recorrido de supervisión de las obras para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Ito Bisonó, encabezó el domingo un recorrido técnico y una jornada de seguimiento a las obras de infraestructura deportiva que se desarrollan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, asegurando que los proyectos avanzan conforme al cronograma establecido y sin contratiempos.

La inspección se realizó junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y el exministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, con quienes se pasó balance al estado de las obras en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque Mirador del Este, dos de los principales complejos que albergarán el evento regional.

De acuerdo con la nota oficial, Bisonó destacó que, desde su llegada al Mived, una de sus prioridades ha sido garantizar la continuidad y el seguimiento estricto de los proyectos vinculados a los Juegos, al considerar que se trata de un compromiso país que no admite retrasos.

"Las obras de infraestructura para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 avanzan de manera sostenida, con respeto al cronograma original y con el país por encima de todo. Nuestro compromiso es asegurar que este proyecto continúe sin ningún retraso y que el país cumpla con este compromiso internacional", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/19/whatsapp-image-2026-01-19-at-91045-am-aaf43836.jpeg Vista del Centro Acuático en construcción, una de las principales obras que se levantan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (FUENTE EXTERNA)

El funcionario agradeció además la disposición del exministro Carlos Bonilla para colaborar en el proceso de seguimiento, con el objetivo de que el cambio de gestión no afecte el ritmo de los trabajos ya planificados y en ejecución.

De su lado, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, resaltó el nivel de avance de las infraestructuras y el trabajo previo realizado. "El Estado se ha empoderado. Hoy estamos tranquilos, sin sustos, gracias al trabajo realizado. Garantizamos que estas instalaciones estarán al 100 % antes del inicio de los Juegos", afirmó.

Cruz agregó que, para preservar el mantenimiento y cuidado de las instalaciones, se ha creado un voluntariado y reiteró que el objetivo es celebrar "los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe de la historia".

Durante el recorrido, las autoridades supervisaron el avance del Centro Acuático, el pabellón de Taekwondo, la pista de atletismo y el play de béisbol, entre otras áreas en desarrollo, indica el comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/19/whatsapp-image-2026-01-19-at-91044-am-aaa0f860.jpeg Ito Bisonó durante el recorrido de supervisión de las obras para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (FUENTE EXTERNA)

Estado de las obras

En el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte ya fue entregado el pabellón de Esgrima, mientras continúan en ejecución el Centro Acuático, los plays de béisbol y softball, la pista de calentamiento, ajedrez, áreas exteriores, volleyball y taekwondo, además de otras instalaciones complementarias.

En el Parque Mirador del Este se encuentran concluidos los pabellones de Halterofilia y Arquería, y continúan los trabajos en gimnasia, patinaje, balonmano, tenis de mesa y áreas exteriores. Las autoridades informaron que al cierre del mes se ofrecerán nuevas actualizaciones conforme avance el cronograma de ejecución.