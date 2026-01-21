Santo Domingo 2026 se proyecta en Fitur como vitrina deportiva y turística de República Dominicana

José P: Monegro, tercero desde la derecha, expone sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en Fitur. Le acompañan, desde la izquierda, David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana, Felipe Vicini, Luis Mejía Oviedo y Mercedes Canalda. ( FUENTE EXTERNA )

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe ocuparon un lugar central en la participación de la República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde el país presentó el evento multideportivo como una de sus principales plataformas para proyectarse internacionalmente, atraer visitantes y consolidar el deporte como eje estratégico del turismo.

Durante la feria, celebrada en Madrid, los Juegos fueron destacados no solo como una competencia deportiva de alto nivel, sino como un acontecimiento regional con capacidad para movilizar a miles de atletas, técnicos, dirigentes y aficionados de Centroamérica y el Caribe, con un impacto directo en la economía, la ocupación hotelera y la visibilidad internacional del país.

La presentación de los detalles del evento estuvo encabezada por el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, quien subrayó que Santo Domingo 2026 representa una oportunidad histórica para mostrar la capacidad organizativa de la República Dominicana y el avance de su infraestructura deportiva.

Junto a Monegro participaron el presidente de Creso y vicepresidente del Comité Organizador, Felipe Vicini, así como los miembros del comité Mercedes Canalda, Carlos Iglesias y Frank Elías Rainieri, quienes resaltaron el respaldo institucional y del sector privado que acompaña el montaje del certamen.

El presidente de Centro Caribe Sport, el dominicano Luis Mejía Oviedo, destacó la relevancia de esta edición de los Juegos, al coincidir con la celebración del centenario de la justa regional.

"República Dominicana ha cumplido su cronograma de trabajo hasta la fecha, lo que nos hace sentir confianza de que estarán a la altura de la celebración del Centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe", manifestó Mejía.

Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, enfatizó el respaldo que ha brindado el Gobierno dominicano para la organización de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Señaló que desde la entidad que dirige se ha decidido impulsar el deporte como una de las ofertas complementarias del país y que, en ese sentido, el evento regional es asumido como una plataforma de proyección de la República Dominicana como un destino seguro y diverso.

Impacto país

En Fitur se puso de relieve que los Juegos no solo dinamizarán el calendario deportivo regional, sino que se integran a una estrategia más amplia de turismo deportivo, en la que la República Dominicana ya se ha consolidado como sede habitual de eventos internacionales en disciplinas como atletismo, béisbol, baloncesto, voleibol, fútbol y deportes acuáticos.

La celebración de los Juegos, prevista para julio de 2026, permitirá además exhibir instalaciones renovadas y nuevas infraestructuras concebidas con una visión de legado, tanto para el desarrollo del deporte nacional como para su uso posterior por parte de la población y el sector turístico.

Desde la óptica deportiva, Santo Domingo 2026 se proyecta como un escenario clave para la participación de más de seis mil atletas de la región, muchos de ellos en ruta hacia campeonatos mundiales y ciclos olímpicos, reforzando el carácter histórico de los Juegos como la competencia multideportiva más antigua del continente.