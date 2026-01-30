Lindsey Vonn: "Mi sueño olímpico no ha terminado"

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn no renuncia a participar en los Juegos Olímpicos a pesar de la grave caída que sufrió este viernes en un descenso de la Copa del Mundo en Crans Montana (Suiza), según informó en redes sociales.

Vonn, de 41 años, publicó un texto dando esperanzas sobre su estado físico: "Me caí hoy en el descenso en Suiza y me herí la rodilla izquierda. Estoy tratando la situación con mis doctores y mi equipo y seguiré pasando pruebas. Mi sueño olímpico no ha terminado".

La estadounidense, que había hecho podio en todas las pruebas de la Copa del Mundo en las que había participado esta temporada, perdió el control al aterrizar en un salto y se marchó caminando despacio. "Es un resultado muy difícil una semana antes de los Juegos Olímpicos...", apuntó.

Dejó la competencia en 2019

Vonn se retiró de la competición en 2019 después de tres medallas olímpicas y ocho mundiales, pero regresó al más alto nivel a finales de 2025 con la intención de competir en Milán-Cortina 2026. También hizo referencia a este hecho en su publicación: "Si hay algo que sé hacer, es una reaparición".

Terminó su comunicado agradeciendo el apoyo y la ayuda del personal médico y acordándose de la esquiadora noruega Marte Monsen, que también sufrió un accidente este viernes. EFE

acg/ism