Más apoyo a federaciones con entrega de 250 millones de pesos, pero antes deben liquidar

Kelvin Cruz entrega los 250 millones de pesos para ser usados en los atletas y entrenadores que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Las federaciones deportivas dominicanas, a través del Comité Olímpico Dominicano, recibieron 250 millones de pesos más del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) para la preparación de los atletas que competirán en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24, agosto 8).

Ese número está sujeto a controles financieros de las federaciones.

La cifra se suma a otros 220 millones entregados en junio de 2025 y otros 95,650,000 en octubre pasado lo que suma unos RD$566,650,000.

La meta, según reportes, es de cerca de mil millones de pesos, mientras que el COD requiere para montar la delegación de unos 150 millones de pesos.

La entrega la realizó el ministro de Deportes, Kelvin Cruz la mañana de ayer en el Salón Wichie García Saleta y a la que asistieron escasamente un grupo de 11 presidentes de 35 federaciones y cuatro de ellas se hicieron representar por delegados.

"Estamos cumpliendo porque si no lo hacemos no podemos soñar", dijo. "Para soñar con cosas buenas primero hay que cumplir y eso estamos haciendo", dijo Cruz.

En lugar de que los atletas estén reclamando, la idea es que estén concentrados en sus entrenamientos.

El monto garantizado crearía algunos contratiempos a las federaciones deportivas, las cuales están sujetas a presentar liquidaciones de los fondos entregados anteriormente y entonces se procedería al desembolso de la partida. Una carta del Miderec así lo plantea.

Una vez más, parte de los fondos están destinados para los entrenadores. "El desembolso tiene una condicionante", dijo el presidente del COD, Garibaldy Bautista. "Es que recibirán estos recursos posterior a la entrega de la liquidación de lo que recibieron con anterioridad".

El porcentaje de entrega de las liquidaciones "está rondando ahora mismo el 30 por ciento".

El presidente de la Federación Dominicana de Karate, José Luis Ramírez dijo que ve como positivo el desembolso y que confía en que venga a cumplir el propósito que "se ha trazado" para que los atletas tengan una buena preparación.

"Sería deprimente que al final de la jornada no haya resultados favorables y que culpen al movimiento deportivo", agregó.

El presidente del proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas de voleibol, Cristóbal Marte valoró la entrega y aun cuando su Federación está al día con las liquidaciones, ve que el resto "está en falta".