La neerlandesa Leerdam, oro y récord olímpico en los 1.000 metros de patinaje de velocidad

Jutta Leerdam de Países Bajos compite en los mil metros del patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de invierno del Milán. ( EFE/TERESA SUÁREZ )

La neerlandesa Jutta Leerdam logró este lunes un nuevo récord olímpico y se colgó el oro en los 1.000 metros de patinaje de velocidad en Milán Cortina 2026, con una marca de 1:12.31.

¿Cómo se desarrolló la prueba de 1.000 metros en Milán Cortina 2026?

En la primera prueba de velocidad de esta disciplina, Leerdam superó la marca de su compatriota Femke Kok (1:12.59), que finalizó en segundo lugar, y la de la japonesa Miho Takagi (1:13.95), precisamente la patinadora que ostentaba el récord olímpico (1:13.19), rubricado en Pekín 2022.

Salieron en el último par Leerdam y Tagaki, protagonistas del gran duelo de una prueba que no decepcionó y que marcó el tercer récord olímpico en patinaje de velocidad en estos Juegos, uno por cada final disputada.

Al de la italiana Francesca Lollobrigida en los 3.000 metros y al del noruego Sander Eitrem en 5.000 se sumó este de Leerdam, que en realidad no fue el único que se celebró durante la prueba.

Impacto del doblete neerlandés en el patinaje de velocidad

Fue su compatriota Kok la que, apenas unos minutos antes, había roto la marca de Tagaki. Su doble alegría, al colocarse como oro y récord olímpico provisional, se disipó en cuanto Leerdam saltó a la pista, dominadora absoluta y primera medallista -junto a Kok- para Países Bajos en esta disciplina y en cómputo general, tras dos primeros días de competición decepcionante para los Países Bajos en el hielo milanés.

El doblete coloca a la potencia neerlandesa de nuevo en lo más alto del podio en esta disciplina, acompañada de una Takagi que sumó su octava medalla olímpica, la segunda de bronce y la segunda en esta prueba en concreto de un kilómetro en patinaje de velocidad. EFE

tfc/ism