Liranyi Alonso rompe récord nacional de atletismo y asegura boleto al mundial bajo techo

La velocista dominicana Liranyi Alonso llegó en segundo lugar en el Russian Winter Meeting en la prueba de los 60 metros de esa competencia en pista cubierta, en la que terminó con tiempo de 7.18 segundos.

Ese registro, del pasado sábado, le da el boleto para competir en el Campeonato Mundial Bajo Techo, que se celebrará del 20 al 22 de marzo de 2026 en Torun, Polonia.

Alonso fue superada por la rusa Yuliya Karavayeva (7.12) en la competencia disputada en la pista cubierta del complejo LFK CSKA, en Moscú, capital de Rusia.

En la eliminatoria en el primer heat, cronometró 7.24, con lo que quebró el récord nacional bajo techo en esa distancia, y en la final lo volvió a superar por segunda vez al sellar su 7.18.

"Me siento muy bien al superarme a mí misma" con esta prueba, dijo Alonso.

Su marca anterior era de 7.31, lograda en el Tyson Invitational, en el Randal Tyson Indoor Center, en Fayetteville, Arkansas, el 14 de febrero de 2025.

El resultado "nos indica por el buen camino que vamos de cara a nuestros dos principales compromisos de la temporada: el mundial de Polonia y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026", dijo su entrenador, José Rubio, quien la acompañó a la prueba.

Allí hubo que adaptarse a un clima de unos menos 20 grados en el exterior para pasar a temperaturas de entre 20 y 24 grados dentro de la pista.

Alonso, quien es nativa de La Vega, es también dueña del récord nacional de los 100 metros en pista al aire libre desde el 1 de agosto del pasado año en la República Dominicana.