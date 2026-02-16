Federaciones deportivas reiteran compromiso con éxito Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

Rubén García, presidente de la Federación de Boxeo se dirige a los presentes en la rueda de prensa organizada por un grupo de federaciones deportivas del país. ( FUENTE EXTERNA )

Las federaciones deportivas nacionales ratificaron su firme e inquebrantable compromiso con el éxito de los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

¿Qué papel juegan las federaciones deportivas en los Juegos Santo Domingo 2026?

Alrededor de 20 organizaciones afiliadas al Comité Olímpico Dominicano (COD) precisaron que su dirigencia trabaja sin descanso y con tesón para colaborar con la adecuada celebración de la competencia multidisciplinaria, tanto en el montaje como en los aspectos técnicos, organizativos y competitivos.

Durante un encuentro con los medios de comunicación celebrado este lunes en el Sebelén Bowling Center, el bloque de federaciones aseguró que colabora a tiempo completo con el Comité Organizador, presidido por el periodista José P. Monegro, en todo lo relativo al evento, que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto en esta ciudad.

A través de los presidentes de las federaciones de boliche y boxeo, Francis Soto y Rubén García, respectivamente, la dirigencia federativa afirmó que su única misión es que la República Dominicana salga airosa del reto que tiene por delante, organizando y celebrando unos Juegos a la altura de las circunstancias.

"Es deber nuestro, y una obligación como dirigentes al frente de federaciones nacionales, ayudar a garantizar unos Juegos exitosos y al nivel de los grandes compromisos asumidos históricamente por la República Dominicana", expresaron los voceros.

Respaldo institucional y preparación para la competencia

Además de boliche y boxeo, firman el documento las federaciones de levantamiento de pesas, judo, atletismo, karate, voleibol, ecuestre, natación, lucha olímpica y gimnasia, entre otras.

En el documento, las federaciones resaltaron el esfuerzo sostenido del Ministerio de Deportes, encabezado por Kelvin Cruz, destacando la entrega oportuna de los recursos destinados a la preparación de las distintas disciplinas que conformarán la delegación anfitriona.

"Este respaldo ha sido y seguirá siendo fundamental para fortalecer los procesos de entrenamiento y preparación de atletas y entrenadores, elementos clave para elevar el nivel competitivo del país de cara a los Juegos", señalaron.

Asimismo, subrayaron que las federaciones deportivas nacionales, junto a sus atletas, entrenadores y personal técnico, constituyen uno de los principales soportes del movimiento deportivo dominicano, cuyo rol ha sido determinante en pasados eventos internacionales celebrados en el país.

También ponderaron el papel de la dirigencia deportiva, desde los presidentes de federaciones hasta los titulares de asociaciones, como parte esencial del engranaje institucional.

Finalmente, reafirmaron su confianza en que, mediante el trabajo coordinado entre las instituciones deportivas, el Estado dominicano y el Comité Organizador, los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se convertirán en un referente regional en organización, competitividad y orgullo nacional.