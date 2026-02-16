Federaciones deportivas reiteran compromiso con éxito de Santo Domingo 2026

Rubén García durante el encuentro de federaciones deportivas celebrado este lunes 16 de febrero de 2026 en el Sebelen Bowlin Center. De izquierda a derecha William Ozuna, Antonio Acosta, Francis Soto, Edwin Rodríguez, Gilberto García, José Ml. Ramos

Las Federaciones Deportivas Nacionales ratificaron su firme e inquebrantable compromiso con el éxito de los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Alrededor de 20 organizaciones afiliadas al Comité Olímpico Dominicano (COD) aseguraron que su dirigencia trabaja sin descanso y con determinación para contribuir con la exitosa celebración de los Juegos Centroamericanos, tanto en el montaje del evento como en los aspectos técnicos, organizativos y competitivos.

Durante un encuentro con los medios de comunicación celebrado este lunes en el Sebelén Bowling Center, el bloque federativo informó que colabora a tiempo completo con el Comité Organizador, presidido por el periodista José P. Monegro, en todo lo relativo al certamen, que será celebrado del 24 de julio al 8 de agosto en la Primada de América.

Al hablar a través de los presidentes de las federaciones de Boliche y Boxeo, Francis Soto y Rubén García, respectivamente, la dirigencia reunida afirmó que su única misión es que la República Dominicana salga airosa del desafío que representa la organización de unos Juegos a la altura de las circunstancias, "como las autoridades de turno y la dirigencia deportiva lo hacen cada vez que somos sede de una fiesta multideportiva".

Además de Soto y García, estuvieron presentes los dirigentes José Manuel Ramos, Antonio Acosta, Edwin Rodríguez, Gilberto García, Radamés Tavares y José Luis Ramírez, así como Gerardo Suero Correa y Nelson Ramírez, por las federaciones de Atletismo y Voleibol.

"Es nuestro deber y obligación, como dirigentes que dirigimos federaciones nacionales, ayudar a garantizar unos Juegos exitosos y al nivel de los grandes compromisos asumidos históricamente por la República Dominicana", expresaron Soto, quien presentó el documento, y García, responsable de motivar el texto y responder preguntas de los periodistas.

Además de boliche y boxeo, suscriben el documento las federaciones de Levantamiento de Pesas, Judo, Atletismo, Karate, Voleibol, Ecuestre, Natación, Lucha Olímpica y Gimnasia, entre otras.

En el documento, las federaciones resaltaron el esfuerzo sostenido que realiza el Ministerio de Deportes, a través de su titular, Kelvin Cruz, con la entrega oportuna de los recursos destinados a la preparación de las distintas disciplinas que integrarán la delegación dominicana.

"Este respaldo del Ministerio de Deportes ha sido y seguirá siendo esencial y fundamental para fortalecer los procesos de entrenamiento y preparación de los atletas y entrenadores, clave para elevar el nivel competitivo de nuestro país de cara a los Centroamericanos y del Caribe".

Las entidades expresaron que las federaciones, junto a sus atletas, entrenadores y personal técnico, constituyen el principal soporte del movimiento deportivo nacional, y destacaron que el rol desempeñado por estos actores ha sido vital para alcanzar resultados sobresalientes en eventos internacionales en los que República Dominicana ha fungido como sede.

También valoraron el papel de la dirigencia deportiva, desde los presidentes de federaciones hasta los titulares de las asociaciones que integran cada entidad.

Reafirmaron su confianza en que, mediante el trabajo coordinado entre las instituciones deportivas, el respaldo del Estado dominicano y el Comité Organizador, "los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 serán un referente regional en organización, competitividad y, sobre todo, un orgullo nacional".

Finalmente, indicaron que para la República Dominicana constituye un alto honor organizar la versión centenaria de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, avalados por Centro Caribe Sports (antigua Odecabe), entidad presidida por el dominicano Luis Mejía Oviedo.