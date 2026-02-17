Hija de madre dominicana (Ramona), padre italiano (Silvio) y nacida en Suiza, Esmeralda Damiano Guerrero tenía tres naciones por las cuales competir.

Ella, sin embargo, advirtió a corta edad que su ilusión era competir por República Dominicana, aun cuando abrazó el judo en su país de nacimiento, un deporte practicado dentro de su familia.

Con todo el derecho de representar a Suiza, la joven judoca le dejó claro desde temprano a sus padres su real deseo.

"Comencé el judo en Suiza, donde yo nací y bueno, hice prácticamente mi vida ahí", señala la atleta luego de una triple sesión de entrenamientos en el Albergue Olímpico Dominicano.

"¿Por qué yo ahora quiero representar o estoy representando la República Dominicana? Es porque lo hago con corazón y siempre fue un sueño poder", dice sin vacilar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/esmeralda-damiano-guerrero-judoca-5fce6379.jpeg Esmeralda Damiano Rodríguez (FUENTE EXTERNA)

De niña no hubo disputa de naciones, su padre le preguntó y ella, sin saber eligió dos, pero luego al darse cuenta que es solo una se decantó por la tricolor. "Fue algo como ahí en el corazón o algo que me decía más como República Dominicana.

Varias visitas de vacaciones al país, antes que Italia, ayudaron a inclinar más la balanza.

Con el uniforme de RD

Graduada de "Oficina", en su Suiza (algo como Gerencia Administrativa en RD) y manejadora de cuatro idiomas (Español, Italiano, Alemán e Inglés), Damiano Guerrero ya ha mostrado su calidad en este deporte.

En su división de -70 kilogramos, participó en una Copa Panamericana en Cuba (oro), plata en la Copa Panamericana San Salvador 2025. También compitió en los Juegos Bolivarianos 2025 (5to.) y el Open Santo Domingo 2025 (5to.).

Vista en Santo Domingo 2026 Competir en RD le destapa muchas "emociones", incluida "miedo" por subir al tatami en suelo dominicano. "Obviamente también es una felicidad enorme porque es una oportunidad que no se da así por así y también es un orgullo poder representar el país en el país", señala Damiano en su claro español. Y esta es su meta:"Con la ayuda de Dios espero poder lograr una medalla, espero que sea de oro, pero lo que Dios me tenga ahí".