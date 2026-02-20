La doble medallista dorada en esgrima Rossy Félix reconoce que competir en tu propio suelo, en este caso, la República Dominicana, crea más presión para los atletas, pero no por eso es para quedarse congelado.

"Por supuesto que sí y porque ahí habrá muchísima más gente que te verá en vivo, que espera un resultado", dijo Félix sobre las expectativas de competir en el país durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8).

"Uno también dice, ´Wow, quiero hacerlo bien porque estoy en mi patria, estoy en mi tierra´ —pero— sí, por supuesto, la presión es muchísimo más fuerte cuando es en la (propia) tierra".

La esgrimista ganó medalla de oro en sable individual en los Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010 y sumó otra en sable por equipo.

La propuesta de Félix, sin embargo, es reaccionar ante ese estado y buscar el máximo resultado. "Hay más presión, pero hay que meterle como quiera que sea", señala. "Ese pleito hay que echarlo y hay que ganarlo, claro que sí".

El torneo de esgrima de los Juegos se disputará en su pabellón de la especialidad.

Una experiencia

Recordó que en los Juegos de Mayagüez pasó por un momento similar. "Yo estaba muy presionada, tan presionada que Wow, tuve que buscar la manera de relajarme", señala, con la finalidad de "bajar la tensión".

Con el tiempo, señala, el atleta encuentra recursos que lo ayudan "a manejar la presión, el público y todo eso".

Aquí entra la sicología deportiva, una de las grandes herramientas, pero también la disponibilidad del atleta de enfrentar la adversidad de la presión.

Reto de esgrima

La esgrima, que ha tenido sus puntos luminosos en la plataforma, enfrentará ahora "una hazaña un poquito difícil porque ha pasado por unos cuantos procesos. Y la verdad es que no ha sido fácil, para la esgrima" señala la atleta.

Pero "creo que con Dios mediante se va a volver a levantar.

Esperemos que la participación sea brillante para que la Federación vuelva a resurgir porque ha recibido ciertos golpes".

