Los Juegos de Santo Domingo 2026 serán clasificatorios a los Panamericanos

El presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, José P. Monegro ofrece detalles sobre la reunión de los jefes de misión. A su izquierda, Tomás Polanco, director ejecutivo de los Juegos y José Manuel Ramos, miembro del Comité Organizador. ( FUENTE EXTERNA )

Los días 12 y 13 de marzo República Dominicana será sede de la reunión de jefes de misión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ese encuentro es el que marcará "el real conteo regresivo de los Juegos", dijo el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro durante un encuentro con la prensa celebrado este martes en la oficina de los Juegos en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Para la ocasión se espera la visita de los 37 jefes de misión, de los que algunos vendrán con personal de su delegación.

Los Juegos serán del 24 de julio al 8 de agosto.

En el encuentro de dos días, a celebrarse en el Hotel Crown Plaza, se tocarán todos los temas concernientes al montaje de los Juegos lo que servirá de vara de medición del avance de los distintos sectores.

El transporte, la seguridad, área de prensa, área médica, la alimentación, la villa y el sistema de alojamiento y otros temas serán tocados en el encuentro.

Los jefes de misión visitarán también los dos parques deportivos principales en que se desarrollarán los Juegos: el Parque del Este y el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

"Ahí estaremos poniendo sobre la mesa toda la parte organizativa de estos Juegos", dijo Monegro.

Acreditación

Monegro informó que el proceso de acreditación para los comunicadores dominicanos y extranjeros se abrirá a partir del 31 de marzo.

Más de 6 mil atletas

El director técnico de los Juegos, Tony Mesa informó que se esperan más de 6,200 atletas en 56 disciplinas, 40 deportes y 54 modalidades.

Mesa informó que varios de portes de los Juegos serán clasificatorios para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en unos 20 deportes.

Dependiendo del deporte que sea, ganarán ese derecho los que ganen el oro, o los que se lleven el primer y segundo lugar. En karate valdrá solo el primer y segundo lugar.

Calendario de competencia Calendario de competenciaMonegro dijo que "en no más de dos semanas estaremos publicando el calendario de competencia" el cual ya se ha ido socializando con Centro Caribe Sports, la entidad rectora del deporte de esta región centrocaribeña. Esta es la tercera ocasión que el país es sede de los Juegos.