Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 tendrá récord de atletas participantes

Robert Florentino, izquierda, es uno de los atletas de judo integrante de la selección dominicana de ese deporte. ( FUENTE EXTERNA )

La particiación de atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 será la mayor cantidad en cualquier evento celebrado en el país y a la vez la más numerosa en la historia de un evento similar en cualquier país.

Un total de "6,723 atletas" es la cantidad prevista para que desfilen por el país entre el 24 de julio y el 8 de agosto de este año, informó el director técnico de los Juegos, Bernardo —Tony— Mesa.

El presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, José P. Monegro, informó que la cita "será también el evento multideportivo con más deportes y más disciplinas que se habrá celebrado aquí en la historia de la República Dominicana".

En los Juegos se competirá en 40 deportes, que contarán con 540 pruebas, lo que incluirá 56 disciplinas y se repartirán en cinco polos de competencias deportivas, teniendo como escenarios principales el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este.

Los clasificados

Mesa informó que de la cifra ya clasificada para competir en la fiesta regional, alrededor del "43 por ciento" de esos deportistas ya tienen su boleto asegurado para Santo Domingo.

Se tiene conocimiento de que unos 20 deportes serán clasificatorios para los Jueos Panamericanos de Lima 2027, en especial los que ganen oro; aunque otros tendrán el primer y segundo puesto.

Informó que restan disciplinas "muy masivas" como la natación y el atletismo que "se basan en un ranking".

La República Dominicana por ser sede tiene puestos asegurados en los distintos deportes.