Tras el Mundial de pista cubierta, Liranyi Alonso mira a los Juegos de Santo Domingo 2026

Liranyi Alonso, a la derecha, junto a su entrenador José Ludwig Rubio. ( @JLRSPORTSSOLUTIONS / INSTAGRAM )

La velocista Liranyi Alonso fue la única representante de República Dominicana en el Campeonato mundial de pista cubierta (20-22, Torun, Polonia).

Para la atleta de 20 años fue su primera presentación en un certamen de este nivel. Con un tiempo de 7.19 segundos, en el heat 7 (el último de la prueba), en la distancia de los 60 metros, avanzó a la ronda semifinal.

Ese registro fue el número 17 entre las 51 atletas que se presentaron a sus respectivos bloques de salida.

En la ronda semifinal corrió con igual tiempo en el heat 1 de los tres programados. Así quedó en el puesto 14 de esta ronda y en igual lugar del Mundial. Además de ser la más joven de los mejores 15 tiempo.

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Días restan para el día inaugural de Santo Domingo 2026, marcado para el 24 de julio. Concluirán el 8 de agosto.

Toda esta fase le sirve de camino a su objetivo principal de los próximos meses: los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8). Ahí competirá en la prueba de los 100 y los 200 metros.

En esas dos pruebas ganó plata en los 100 m y oro en los 200 m en los Juegos Panamericanos Juveniles.

"Me da la impresión de que mi entrenador (José Rubio) y yo vamos por muy buen camino", dijo la nativa de La Vega, quien tiene el récord nacional de esa distancia establecido en el Russian Winter Meeting en febrero pasado con 7.18, antes lo quebró primero con 7.24. "Vamos a seguir trabajando y a darlo todo en la pista", expresó.

Para su coach fue una actuación "sobresaliente y destacada; estamos cerca de las mejores y con mucho optimismo y fe para que el próximo mundial tendrá más madurez y enfoque".

Santo Domingo 2026

Alonso será parte del grupo de atletas dominicanos que en su deporte se espera que llene de emociones el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Este sábado correrá los 100 y 200 m y el relevo 4x100 en el torneo Isaac Ogando, en Bayaguana. "La temporada promete", dijo Rubio.

Para los Centroamericanos sigue ahora incrementar la preparación "estar en mejor forma, que ya sería en el top".

En un escalón mayor, tres años antes, en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, ella ganó la medalla de bronce en el relevo 4x100.

Los Centroamericanos "van a ser en nuestro país, República Dominicana y vamos a hacer una buena actuación y en todos los eventos que vienen", expresó la dueña del récord nacional de los 100 metros con su 11.04.

La programación del torneo de atletismo de los Juegos de Santo Domingo 2026 se enmarca del 2 al 8 de agosto, pendiente de posible variación.