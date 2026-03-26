Puestos y marcas de los Centroamericanos y del Caribe que darán boletos a Juegos Panamericanos 2027

El atletismo será uno de los deportes que clasificará por sus respectivas marcas. ( FUENTE EXTERNA )

Un selecto grupo de atletas y equipos que participen en varias disciplinas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 podrán asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, dependiendo de su rendimiento competitivo, posiciones finales o cumplimiento de marcas mínimas.

La información fue ofrecida por el Comité Organizador de Santo Domingo 2026, que preside José P. Monegro, a través de la Dirección Técnica, encabezada por Tony Mesa, organismo responsable de coordinar los aspectos deportivos del evento regional.

De acuerdo con los detalles presentados, diferentes disciplinas utilizarán criterios específicos de clasificación, que incluyen posiciones en el podio, marcas técnicas y asignación de plazas por género o equipos.

En aguas abiertas, los cinco mejores atletas de las ramas femenina y masculina obtendrán su clasificación. En tanto, en natación y atletismo los competidores deberán registrar tiempos válidos que cumplan con las marcas exigidas.

La natación artística otorgará su clasificación a partir de la sumatoria de puntos en las competencias de equipo, duetos mixtos y duetos femeninos, mientras que en clavados avanzarán los dos primeros lugares de las pruebas individuales tanto en masculino como en femenino.

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Otros deportes exigirán la obtención del primer lugar para asegurar el cupo. Ese es el caso del polo acuático, en ambas ramas, así como del béisbol, donde clasificará el equipo campeón. De igual forma, el triatlón otorgará la plaza al equipo ganador en la prueba de relevos mixtos.

En disciplinas de conjunto como balonmano y hockey, obtendrán la clasificación los dos primeros equipos en masculino y femenino.

El sistema también contempla cupos específicos por disciplina. En boliche se dispondrá de seis plazas por cada género, mientras que en tiro se asignarán nueve plazas femeninas y ocho masculinas.

Por su parte, en tiro con arco clasificarán cuatro atletas en total: el mejor arquero en recurvo y el mejor en compuesto, tanto en la rama masculina como en la femenina.

En racquetbol, el cupo corresponderá a los equipos campeones en cada rama.

En otras disciplinas, el avance estará reservado para los ganadores de la medalla de oro, como ocurre en ciclismo de montaña (MTB), patinaje artístico y canotaje velocidad, donde los campeones masculino y femenino asegurarán su presencia en la siguiente cita continental.

El informe técnico señala además que los criterios de clasificación para E-Sports, karate y vela aún se encuentran pendientes de definición.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, programados del 24 de julio al 8 de agosto, reunirán a atletas de toda la región centrocaribeña.