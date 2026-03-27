La recta final de Juegos de Santo Domingo 2026 se centrará en logística clave

Roberto Cid jugará por República Dominicana. En el tenis se clasificará por el ranking. ( FUENTE EXTERNA )

Santo Domingo. Además de los procesos actuales que se ejecutan con motivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, otras áreas ocuparán mayor atención conforme se acerque la cita regional señalada para disputarse del 24 de julio al 8 de agosto.

"Hay una serie de cosas que tú no las puedes hacer antes, que entran todas en la fase final", dijo el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro.

Un par de casos son "la alimentación y el transporte", puso de ejemplo el dirigente.

En el caso del transporte se organiza en el papel, pero su ejecución será para la fecha de Santo Domingo 2026.

El país también tendrá algunos eventos de prueba, que serán torneos clasificatorios para la cita regional.

"Si yo me despreocupo y me confío, esa maquinaria que tengo que tenerla amarrada, se me puede soltar", dijo.

A falta de 119 días, Monegro enfatizó que hay que "arrear", pero sin que eso signifique la existencia de algún atraso significativo.

Dijo que su ilusión es que en julio de este año "todos los sectores entendamos que los Juegos Centroamericanos y del Caribe nos obligan a nosotros a una pausa positiva, que nos enfoquemos en disfrutar eso".

Clasificaciones

La Dirección Técnica del Comité Organizador de los Juegos informó que a la fecha se han clasificado 2,807 atletas para la cita regional.

Esa cifra representa el 45.3 % del total previsto de 6,200 deportistas que se espera participen en los Juegos.

La antorcha

El inicio oficial del recorrido del fuego de los Centroamericanos y del Caribe comenzará el 11 de abril en el parque arqueológico de Teotihuacán, con la participación de la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá.

El evento culminará con el encendido del fuego frente a la emblemática Pirámide del Sol. Al día siguiente llegará a la República Dominicana y de inmediato iniciará su recorrido por la geografía nacional.

Acreditaciones

El proceso de acreditación para cubrir los Juegos de Santo Domingo abrirá oficialmente el próximo 31 de marzo. A partir de ese día, los medios de comunicación interesados podrán comenzar su proceso.

Periodistas, fotógrafos, camarógrafos y otras áreas podrán registrarse a través de la página oficial de los Juegos.