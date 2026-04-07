Taekwondo dominicano se pondrá a prueba en el clasificatorio para Centroamericanos y del Caribe

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, sexto desde la derecha, durante la rueda de prensa del clasificatorio de taekwondo celebrada este martes 7 de abril de 2024 en el Salón James Rodríguez del Ministerio de Deportes. ( FUENTE EXTERNA )

La selección dominicana de taekwondo pondrá a prueba su capacidad durante el torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Desde mañana (9:00 a.m.) y hasta el domingo habrá taekwondo de calidad con la presencia de algo más de 850 atletas de la región, quienes buscarán sus puestos los dos primeros días y los siguientes dos continuarán en el Santo Domingo Open, un evento que dará puntos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para el equipo dominicano será una prueba de alto nivel, de acuerdo con Katherine Rodríguez.

"Aquí estamos preparados para demostrar de lo que estamos hecho, que es de mucho", dijo la medallista de plata de los Juegos de Mayagüez 2010. "Estamos muy ansiosos, es la primera competencia del año y es internacional", agregó.

Los detalles fueron ofrecidos ayer en el Salón James Rodríguez del Ministerio de Deportes, cuya entidad respalda el evento, el cual tiene por escenario el Pabellón de Esgrima en el Centro Olímpico.

"Nos sentimos muy contentos de ver que la Federación está un paso adelante para los Juegos de 2026", dijo el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

"Este evento es clave porque permite clasificar a nuestra región y, además, suma puntos para los que buscan llegar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028", afirmó el titular de Deportes.

Calendario de competencias Jueves 9: Inicio de las competencias de pelea desde las 9:00 de la mañana .

. Viernes 10 : se celebrará el Dominican Open , una competencia muy importante para el ranking internacional ,

: se celebrará el , una competencia muy importante para el , Además de seguir con los combates clasificatorios .

. Sábado y Domingo: el evento se extenderá hasta el fin de semana con los torneos para los atletas que están en formación (cintas de colores).

