Un renovado y vistoso Centro Acuático fue entregado luego de 13 meses

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, sexta desde la izquierda, realiza el corte de la cinta para dejar inaugurada la remodelada obra del Centro Acuático Juan Pablo Duarte en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte este martes 7 de abril de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Acuático Juan Pablo Duarte ya es una realidad. La obra, que servirá para la celebración de las competencias de natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 fue remozada y entregada ayer con "una inversión de unos 1,200 millones de pesos".

La instalación fue entregada al Comité Organizador de los Juegos (julio 24; agosto 8). Pasó algo más de un año desde que los atletas fueron retirados en febrero pasado.

Todo para un complejo que solo mantiene el metraje total, pero la renovación coloca la instalación como una de las mejores de la región centrocaribeña. La inversión se llevó a cabo en los 12,905 metros cuadrados que ocupa.

Sistema de climatización del agua, reflujo de esta, plataforma de clavado totalmente nueva que incluye un inédito sistema de burbuja, un gimnasio seco, pantalla informativa, plataformas de igual nivel para la piscina de competencia y de entrenamiento, que antes ésta no tenía, son parte de las facilidades que dispone este modernizado complejo.

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña; los ministros de la Vivienda y de Deportes, Víctor -Ito- Bisonó y Kelvin Cruz; los presidentes de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, y del Comité Organizador, José P. Monegro, encabezaron la apertura de la obra.

La instalación fue bendecida por monseñor Víctor Masalles, el obispo que una vez tuvo el récord de nado ininterrumpido de natación (50 mil metros por 10 horas, el 3 de febrero, 1980), hasta que Marcos Díaz se lo quebró (52 mil metros, 15 horas y 27 segundos, en junio de 1999).

"Estamos entregando un Centro Acuático que cumple con estándares internacionales, garantizando que nuestros atletas entrenen y compitan en condiciones de excelencia", dijo Bisonó.

Durante la apertura, clavadistas y nadadores hicieron una demostración en sus respectivas modalidades.

Para los nadadores Alejandra Santana y Denzel González se siente "técnicamente como la sensación de que un niño le dan un regalo de Navidad y lo estás usando ahora. Se ve más moderna, más refrescante y estamos muy emocionados".

González nota otro progreso. "Antes no teníamos el mismo nivel de plataforma, entonces ahora es un plus a la hora de entrenar".

La obra será puesta a prueba del jueves al domingo con un torneo clasificatorio para los Juegos y un campeonato open. Por ser país sede los atletas dominicanos tienen puestos garantizados.