El renovado Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte marca un antes y un después para los clavados en la República Dominicana, con la incorporación de un gimnasio seco y una plataforma moderna que colocan al país en estándares internacionales de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Por primera vez, los clavadistas dominicanos cuentan con un gimnasio seco, considerado la base del entrenamiento en esta disciplina; esto fue una carencia en el país.

"Todo aquí era a lo cara de vaquero. Eso era tírate y dale para allá. Pero ahora con el gimnasio podemos prepararnos más para los clavados", explicó el clavadista José David Calderón.

El complejo también integra una plataforma de clavados adaptada a estándares internacionales y un sistema de burbujas en la piscina, que permite amortiguar el impacto en el agua durante los entrenamientos. Esta tecnología facilita la ejecución de clavados más complejos con menor riesgo.

"Eso es como si fuera que te pusieran una colcha en la piscina. Te tiras de cualquier forma y no te duele. Te amortigua y te da menos miedo para tú hacer cualquier clavado nuevo", detalló Calderón.

Para la clavadista Aura Reyes, el cambio es evidente en la calidad del entrenamiento. "Las instalaciones muy buenas, trampolines nuevos de calidad que anteriormente no contábamos con eso, entonces nuevas instalaciones, mejores clavados".

El avance no solo impacta el presente, sino también el futuro de la disciplina. "Cuando yo comencé nosotros le sacábamos lama a esa piscina. Ahora ya eso es una galaxia, ahora tenemos un universo ahí", agregó Calderón.

El nuevo Centro Acuático ofrece, por primera vez, una estructura integral de formación.

"La generación que viene ahora va a aprovechar más la piscina. Especialmente lo del gimnasio seco," expresó el clavadista Saymon Sánchez Vargas.

El remozado Centro Acuático fue entregado el pasado martes.

Torneo clasificatorio

Este jueves, la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos abrirá el torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el que competirán 572 atletas de 10 países, incluido República Dominicana.

El torneo pondrá a prueba el remodelado Centro Acuático. También dará puestos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027; el Mundial de Pekín (piscina corta) y el de Budapest (curso largo).

La mitad de los atletas son extranjeros. Entre otros competirán Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú y Estados Unidos.