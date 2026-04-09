República Dominicana tendrá una delegación de 741 atletas para Juegos Centroamericanos y del Caribe

Bernardo Pié será uno de los atletas de taekwondo. ( FUENTE EXTERNA )

Atletismo, natación y gimnasia artística encabezan, en términos numéricos, la delegación de la República Dominicana que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (24 de julio–8 de agosto), con un total de 741 atletas inscritos por el Comité Olímpico Dominicano.

De ese total, 336 corresponden a hombres y 329 a mujeres, además de participaciones en pruebas mixtas. Se trata de una inscripción preliminar que "puede crecer, aunque no significativamente", explicó el secretario general del organismo, Luis Chanlatte.

El atletismo lidera con 83 atletas (41 hombres y 42 mujeres), seguido por natación con 68 (34 y 34) y gimnasia artística con 60 (35 y 25). Esta es la inscripción numérica. Luego se dará a conocer la nominal.

La jefatura de misión estará a cargo de José Mera, presidente de la Federación Dominicana de Tiro al Plato, acompañado por el subjefe Víctor Tejeda, de la Federación Dominicana de Tenis, y Gary Hernández, de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa, como responsable administrativo.

Los deportes de combate, junto al atletismo y las pesas, figuran entre las principales apuestas para fortalecer el medallero dominicano en la cita regional.

La delegación superaría las mil personas al incluir oficiales, entre ellos personal técnico y médico.