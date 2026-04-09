×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Santo Domingo 2026
Santo Domingo 2026

República Dominicana tendrá una delegación de 741 atletas para Juegos Centroamericanos y del Caribe

La cifra puede subir según informó el secretario del Comité Olímpico Dominicano

  • Carlos Sánchez G. - Twitter
  • Carlos Sánchez G. - Facebook
Expandir imagen
República Dominicana tendrá una delegación de 741 atletas para Juegos Centroamericanos y del Caribe
Bernardo Pié será uno de los atletas de taekwondo. (FUENTE EXTERNA)

Atletismo, natación y gimnasia artística encabezan, en términos numéricos, la delegación de la República Dominicana que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (24 de julio–8 de agosto), con un total de 741 atletas inscritos por el Comité Olímpico Dominicano.

De ese total, 336 corresponden a hombres y 329 a mujeres, además de participaciones en pruebas mixtas. Se trata de una inscripción preliminar que "puede crecer, aunque no significativamente", explicó el secretario general del organismo, Luis Chanlatte.

El atletismo lidera con 83 atletas (41 hombres y 42 mujeres), seguido por natación con 68 (34 y 34) y gimnasia artística con 60 (35 y 25). Esta es la inscripción numérica. Luego se dará a conocer la nominal.

La jefatura de misión estará a cargo de José Mera, presidente de la Federación Dominicana de Tiro al Plato, acompañado por el subjefe Víctor Tejeda, de la Federación Dominicana de Tenis, y Gary Hernández, de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa, como responsable administrativo.

RELACIONADAS

Los deportes de combate, junto al atletismo y las pesas, figuran entre las principales apuestas para fortalecer el medallero dominicano en la cita regional.

La delegación superaría las mil personas al incluir oficiales, entre ellos personal técnico y médico.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.