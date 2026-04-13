Nadadores rusos y bielorrusos competirán con su himno y su bandera en eventos mundiales

Nadadores de rusia y bielorrusia podrán utilizar su himno y su bandera. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación Internacional de Natación (World Aquatics) anunció este lunes que permitirá a los nadadores rusos y bielorrusos de categoría absoluta que compitan en eventos mundials en las mismas condiciones que los deportistas de otras nacionalidades, con sus respectivos uniformes, banderas e himnos.

La decisión tomada por el Consejo de World Aquatics se adoptó tras consultar con su Unidad de Integridad (AQIU) y con su Comisión de Atletas, después de haber modificado previamente las directrices para permitir que lo nadadores juveniles de Rusia compitieran igual que los de otras nacionalidades y levantar las restricciones adoptadas tras el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania.

En un comunicado, el presidente de World Aquatics, el kuwaití Husain Al Musallam, aseguró que "durante los últimos tres años, World Aquatics y la AQIU han ayudado con éxito a garantizar que el conflicto se mantenga fuera de las sedes de competición deportiva".

"Estamos decididos a asegurar que las piscinas y las aguas abiertas sigan siendo lugares donde los atletas de todas las naciones puedan reunirse en una competencia pacífica", añadió.

Condiciones y requisitos para la participación de atletas

World Aquatics explicó que para la aplicación de las nuevas directrices se han realizado más de 700 evaluaciones a atletas de nacionalidad bielorrusa o rusa, quienes desde 2023 participaron como Atletas Individuales Neutrales.

No obstante, la federación internacional exigirá unos requisitos a los deportistas rusos y bielorrusos para garantizar competiciones seguras y justas, que incluyen controles antidopaje, de forma que solo podrán competir tras haber superado con éxito al menos cuatro controles consecutivos realizados en colaboración con la Agencia Internacional de Controles (ITA), y también verificación de antecedentes con la unidad de integridad (AQIU).

World Aquatics señaló por último que Rusia y Bielorrusia retoman ahora todos sus derechos como miembros de pleno derecho bajo el Artículo 6 de la Constitución del organismo.