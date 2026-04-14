El equipo dominicano femenino de tenis de mesa salió sonriente al finalizar su participación en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. La motivación vino marcada por una medalla de bronce.

La esperanza de esta selección para los Juegos de Santo Domingo 2026 es terminar con un mejor rostro, con la claridad de que tampoco será un camino libre de estorbos.

"Nada es regalado. Hay que luchar, hay que trabajar, hay que sudar y hay que quererlo mucho. Así que no va a ser fácil", manifestó la tenismesista Eva Brito, integrante de ese bronce de los Juegos anteriores.

México, Cuba y Puerto Rico se presentan como los grandes contendores en los eventos individuales, por equipos, dobles y dobles mixtos tanto en masculino como en femenino.

101 Días restan para el 24 de julio, fecha del día de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.





En el pasado campeonato clasificatorio para Santo Domingo 2026, que se jugó aquí en el país la semana pasada y en el centroamericano que siguió, las pruebas por equipo no fueron de lo mejor para las chicas.

"Yo sé que en los Juegos Centroamericanos nunca ha sido fácil, pero lo hemos logrado anteriormente y esta vez yo sé que lo vamos a luchar con mucha garra y mucho corazón", continuó Brito.

Con la esperanza de incrementar las oportunidades de ese equipo, el presidente de la Federación Dominicana de este deporte, Gary Hernández, dio a conocer la agenda que sigue con este cuadro femenino.

El Campeonato Mundial en Londres del 28 al 10 de mayo y luego participarán en un torneo en Turquía. Posteriormente estarán en una base de entrenamiento en Portugal.

Cerrada competencia

La rivalidad es fuerte, reconoce Brito. "Hay varios equipos como México, Cuba, Puerto Rico y nosotros que sé que vamos a entrar a la mesa a dar lo mejor de cada una".

El lado femenino se proyecta con más posibilidades en el evento por equipos que en individual. El ranking de la región así lo muestra. Siete atletas de Puerto Rico (3), Cuba (2), México (1) y Venezuela (1) aparecen en la lista, antes de que se presente Brito.

"Tengo mucha fe, repito, no va a ser fácil porque cada país va a llegar preparado, pero vamos a ir con todo el corazón y con Dios delante siempre", dijo la medallista de oro de los Juegos Panamericanos de 2011.