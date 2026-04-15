Boxeadores de RD se preparan en Brasil para Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Armando Hernández, técnico de la selección nacional de boxeo. ( DIARIO LIBRE / DANIA ACEVEDO )

La preselección nacional de boxeo se prepara a tope para su compromiso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8).

El técnico del equipo, Armando Hernández informó a Diario Libre, desde Iguazú, Brasil, que el grupo realiza una base de entrenamiento en esa nación suramericana en el que toman parte 35 países.

Un total de 15 pugilistas toman parte en el campamento, 11 de ellos varones.

El campamento comenzó el pasado 6 de abril y concluye el próximo 17.

Posteriormente participarán en la Copa Mundial de Boxeo, del 19 al 27 de abril se realizará, también en Iguazú al que "vendrán 55 países".

Pendiente de confirmación participarán en la Copa Dani Casere (50 kilogramos); Fredelin de los Santos (55 kg); Ángel Estrella (60 kg); Miguel A. Encarnación (65 kg), Ricardo Cuello (70 kg), Noel Pacheco (80 kg), Patricio Polonia (90 kg), José Agustín Triset (+90 kg).

En femenino, Esther Jiménez (51 kg), Génesis de la Rosa (57 kg) y Katherine Bera (60 kg).

El grupo lo acompañan, además de Hernández, sus asistentes, Eudis Méndez, Gregorio Santo, Simeón Sánchez y Eduar Riscart Feliz. El fisioterapeuta: Abel Caballero y el delegado, Rafael Viloria.

La selección definitiva que competirá en los Juegos se conocerá más adelante, dijo Hernández.