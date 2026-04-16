Completan los fondos para atletas de los Juegos Santo Domingo 2026

Los atletas de taekwondo participaron en el torneo clasificatorio de ese deporte para Santo Domingo 2026 el pasado fin de semana. ( FUENTE EXTERNA )

Con el aporte de 178.15 millones de pesos, suman ya 743.8 millones de pesos entregados por el Gobierno al Comité Olímpico Dominicano (COD) destinados a la preparación de los atletas que competirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El acto se realizó la mañana de ayer en el Salón Wiche García Saleta del COD, en una ceremonia encabezada por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, junto a miembros de ese comité ejecutivo.

Con la cifra entregada se completa lo programado para asignar al COD con destino a los atletas y entrenadores en su preparación necesaria que considere cada federación dominicana.

Fuera de ese capítulo, ahora solo restan otros 250 millones de pesos para lo que será el montaje de la delegación dominicana que competirá en Santo Domingo 2026.

99 Días restan para el día inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, señalados para el 24 de julio.

Ese dinero se empleará en utilería, indumentaria deportiva, viáticos de los atletas y personal técnico, equipo médico y masajistas, entre otros puntos.

“Esta cuarta partida que entregamos al Comité Olímpico Dominicano servirá para la preparación y la base de entrenamientos para los Juegos y, sobre todo, para contratar los entrenadores adecuados”, dijo Cruz.