Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 entraron a sus últimos 100 días

El Pabellón de Tenis de Mesa se encuentra entre las obras entregadas del Parque del Este. ( CORTESÍA MARTÍN ÁVILA MARÍA )

La República Dominicana entró desde ayer en los últimos 100 días para la apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8).

El reloj de ese período marca progresos en varios puntos y despierta interrogantes en otras áreas. El presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, está confiado en que todo estará a tiempo.

El reloj de los Juegos

Varias obras ya han sido remodeladas y entregadas. Otras van en esa misma ruta.

En el Parque del Este: cancha de hockey sobre césped, arquería, pabellón de halterofilia, de tenis de mesa, hoy se entrega el pabellón de gimnasia.

Resta el pabellón de balonmano; la cancha principal de tenis y la pista de patinaje, que se construye desde cero.

Esta pista está en dudas. Allí se haría la competencia de ruta y luce será movida a otra zona.

En la otra ciudad deportiva, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, ya se entregó el pabellón de esgrima y el Centro Acuático. El pabellón de voleibol está listo para entregar.

Restan: el Estadio Olímpico (solo la pista, todo lo civil y el campo de fútbol ya están listos) y su pista alterna (solo la pista).

Palacio de Voleibol; Palacio de los Deportes, velódromo, pabellón de judo, ajedrez, los plays de béisbol y softbol. Además el pabellón de karate y el de taekwondo, el único nuevo que se levanta aquí.

Todas estas obras estarían listas para mayo. La pista de patinaje del Malecón Deportivo sería concluida el 30 de mayo.

El programa oficial de competencias ya está listo.

El transporte está manejado y será a través de TRAE; la Villa estará en la Ciudad Juan Bosch.

Este es un panorama amplio sobre cómo van los Juegos.