Yvonne Losos de Muñiz, la amazona que espera brillar en los Centroamericanos, pero reclama apoyo

Yvonne Losos de Muñiz sobre Famke en Grand Prix de Murcia. ( FUENTE EXTERNA )

La amazona más laureada de la República Dominicana en toda la historia, viene por más en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8).

Yvonne Losos de Muñiz tiene su meta fijada en repetir el título de adiestramiento individual logrado en el torneo de ecuestre, celebrado en el país, correspondiente a los pasados Juegos de San Salvador 2023.

Sin embargo, aún cuando su meta está fijada en ese propósito, se hace evidente que deberá superar adversidades ante sus rivales, pero también fuera de la cancha.

"A nivel deportivo me siento muy segura pues los resultados están ahí", señala Losos de Muñiz a Diario Libre desde España. "Ahora mismo estoy puntuando por encima de mis competidores directos de países como Colombia y México", por tradición rivales de consideración.

Inauguración de la cita regional 94 Días Restan para la apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, fechada para el 24 de julio.

Tampoco el camino en esta ocasión ha sido fácil para la multimedallista que es dueña de seis preseas de oro en Centroamericanos y del Caribe. Recientemente ganó el Grand Prix de Murcia (España) sobre la monta de Famke PF el pasado 11 de abril.

"Sin embargo, tengo una enorme incertidumbre pues hasta ahora los únicos recursos financieros que he recibido para mi preparación, tanto el año pasado como este, han sido los del programa CRESO (Creando Sueños Olímpicos)", dijo la también medallista Panamericana.

El Ministerio de Deportes distribuyó fondos a las federaciones a través del Comité Olímpico Dominicano para la preparación de los atletas. Según reportes, a la Federación Dominicana de Ecuestre se le entregaron más de 12 millones de pesos. "De los fondos que el Gobierno ha asignado para esos fines no me ha llegado nada", señala.

Esa falta de recursos afecta el progreso del binomio atleta-yegua, según advierte.

"Ha sido complicado", precisa. "Pues como mencioné no he recibido apoyo financiero de mi Federación, y todo lo he tenido que ir pagando, entrenamientos y competencias con fondos propios. Afortunadamente CRESO me apoya, y con esos fondos he podido lograr los últimos resultados".

De nuevo en casa Losos de Muñiz ganó medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. El país podrá observar nueva vez los movimientos precisos y armoniosos de Losos de Muñiz sobre Famke PF. El adiestramiento está marcado para celebrarse los días 26, 27 y 29 de julio. "Soy la vigente campeona Centroamericana y del Caribe, y estoy muy ilusionada con poder defender mi título nuevamente delante de mi país. Es una experiencia inolvidable", apunta.