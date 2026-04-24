La estadounidense Gabby Thomas logra el doblete en 100 y 200 metros en el Keino Classic

La atleta estadounidense Gabby Thomas, vigente campeona olímpica de los 200 metros, se convirtió en la gran protagonista de la Kip Keino Classic, tras imponerse este viernes tanto en la final de los 100 como en la de los 200 metros.

El evento se disputa en Kenia.

Si en el hectómetro Thomas se quedó a una centésima de su mejor marca personal, tras alzarse con la victoria con un tiempo de 11.01 segundos, en los 200 la norteamericana se impuso con unos brillantes 21.89 segundos.

Marca que situó a Gabby Thomas, integrante de los equipos estadounidenses de 4x100 y 4x400 que se colgaron el oro en los pasados Juegos de París, al frente de la clasificación mundial del año

Un registro incomprensible sin la resistencia de su compatriota Cambrea Sturgis, segunda con un crono de 21.93 segundos, que obligó a Thomas a exprimirse al máximo en la capital keniana.

Katzberg y Rodgers brillan en martillo

Igualmente brilló el canadiense Ethan Katzberg, vigente campeón olímpico y del mundo de lanzamiento de martillo, que se impuso en el Nyayo National Stadium de Nairobi con un mejor de 82,43 metros, la mejor marca mundial del año. Tampoco defraudó su compatriota Camryn Rogers, oro en los Juegos de París, que se impuso en la final femenina de martillo con una marca de 80,03 metros, apenas un metro menos que los 81,13 la canadiense firmó a comienzos del presente mes en Austin (Estados Unidos) y que le permiten liderar la clasificación anual.

Wanyonyi demuestra su versatilidad y se impone en los 1.500

El keniano Emmanuel Wanyonyi, vigente campeón olímpico y del mundo de los 800 metros, demostró su versatilidad y se impuso en la final de los 1.500 con un tiempo de 3:34.11 minutos, su mejor marca personal.

Wanyonyi, que disputó en Nairobi su primera carrera del curso, aventajó en 62 centésimas a su compatriota Reynold Cheruiyot, bronce en los 1.500 en los pasados Mundiales de Tokio, segundo con una marca de 3:34.73.

Manu Quijera, séptimo en jabalina

Por su parte, el español Manu Quijera concluyó en séptima posición en la final de lanzamiento de jabalina con un mejor intento de 74,99 metros.

Quijera, que este curso cuenta con una mejor marca de 80,32, se quedó a más de catorce metros del esrilanqués Rumesh Tharang Pathirage, que confirmó su condición como líder mundial del año y se alzó con el triunfo con un registro de 89,28 metros.