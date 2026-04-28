Karateca Thalía Terrero persigue medalla en los Centroamericanos y del Caribe motivada por su hija

Thalía Terrero, der., en su combate ante Nina Kvasnicová, de Eslovaquia, en el Mundial de 2025 en El Cairo, Egipto. ( FUENTE EXTERNA )

Ausente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, después de estar presente en los de Barranquilla 2018, la karateka Thalía Terrero Alcántara encuentra una razón muy poderosa para convertir sus ilusiones en una realidad tangible.

Terrero se perdió los Juegos pasados debido a su proceso de embarazo, tras el cual trajo a Leah Terrero, su bebé que se convierte en la bujía por alcanzar mejores logros. "Ella es mi mayor motor para yo estar en el podio", señala la peleadora de los 55 kilogramos.

La gladiadora amasa lauros desde la categoría juvenil sub-21 con cinco medallas de oro en torneos de karate a nivel de Centroamérica y el Caribe y panamericanos y un bronce en un mundial en esa división.

En esas ocasiones, Leah no era parte de su vida. Pero ahora que tiene dos años, el estímulo es diferente. Su madre espera que esté en las gradas del Pabellón de Combate 2. "Ella estará ahí", dice la madre.

Rumbo a Santo Domingo 2026 87 Días Restan para el día de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, señalados para comenzar el 24 de julio.

Tampoco es la primera vez. Pero en lugar de que eso traiga nerviosismo en su desempeño en el tatami, la motivación es otra. "Hasta ahora no, porque ya he competido anteriormente con ella ahí. Eso me impulsa, me da un motivo por el cual yo luchar por estar en el podio".

Karate es uno de los deportes de combate que más metales aporta al medallero dominicano. En los pasados juegos ganó como país con tres de oro y dos de plata, por delante de Venezuela.

Terrero quiere ser parte de ese liderazgo el cual aspira mantener Dominicana. Todo por Leah. "Ella es el motivo. Estoy aquí por mi hija, quiero estar en el podio por mi hija y quiero sobresalir en todo por ella", señala Terrero, quien comenzó en su deporte desde los 8 años y cuatro más tarde ya competía a nivel juvenil.

Estudios y sus inicios La karateca está cerca de terminar en Apec sus estudios de licenciatura en administración turística y hotelera. Entre estudio y deporte, ha sido un largo camino para esta joven que se inició en el karate a los cinco años atraída por sus amiguitos del barrio Los Mina. Luego a los 8 comenzó a expandirse en su disciplina, bajo las orientaciones de su primer entrenador Luis Mejía en el dojo "Los Cabezones". Su ascenso fue vertiginoso, al punto que por no tener la edad, debió faltar a un torneo juvenil. Hoy busca lo que no pudo lograr en Barranquilla, por ser muy joven, y en El Salvador por el embarazo de Leah. "Ese es nuestro objetivo", dijo.