×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Santo Domingo 2026
Santo Domingo 2026

Karateca Thalía Terrero persigue medalla en los Centroamericanos y del Caribe motivada por su hija

La peleadora se ilusiona con un podio luego de ausentarse en San Salvador 2023 por su embarazo

  • Carlos Sánchez G. - Twitter
  • Carlos Sánchez G. - Facebook
Expandir imagen
Karateca Thalía Terrero persigue medalla en los Centroamericanos y del Caribe motivada por su hija
Thalía Terrero, der., en su combate ante Nina Kvasnicová, de Eslovaquia, en el Mundial de 2025 en El Cairo, Egipto. (FUENTE EXTERNA)

Ausente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, después de estar presente en los de Barranquilla 2018, la karateka Thalía Terrero Alcántara encuentra una razón muy poderosa para convertir sus ilusiones en una realidad tangible.

Terrero se perdió los Juegos pasados debido a su proceso de embarazo, tras el cual trajo a Leah Terrero, su bebé que se convierte en la bujía por alcanzar mejores logros. "Ella es mi mayor motor para yo estar en el podio", señala la peleadora de los 55 kilogramos.

La gladiadora amasa lauros desde la categoría juvenil sub-21 con cinco medallas de oro en torneos de karate a nivel de Centroamérica y el Caribe y panamericanos y un bronce en un mundial en esa división. 

RELACIONADAS

En esas ocasiones, Leah no era parte de su vida. Pero ahora que tiene dos años, el estímulo es diferente. Su madre espera que esté en las gradas del Pabellón de Combate 2. "Ella estará ahí", dice la madre. 

Rumbo a Santo Domingo 2026

87 Días

Restan para el día de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, señalados para comenzar el 24 de julio.

Tampoco es la primera vez. Pero en lugar de que eso traiga nerviosismo en su desempeño en el tatami, la motivación es otra. "Hasta ahora no, porque ya he competido anteriormente con ella ahí. Eso me impulsa, me da un motivo por el cual yo luchar por estar en el podio".

Karate es uno de los deportes de combate que más metales aporta al medallero dominicano. En los pasados juegos ganó como país con tres de oro y dos de plata, por delante de Venezuela.

  • Terrero quiere ser parte de ese liderazgo el cual aspira mantener Dominicana. Todo por Leah. "Ella es el motivo. Estoy aquí por mi hija, quiero estar en el podio por mi hija y quiero sobresalir en todo por ella", señala Terrero, quien comenzó en su deporte desde los 8 años y cuatro más tarde ya competía a nivel juvenil.

Estudios y sus inicios

La karateca está cerca de terminar en Apec sus estudios de licenciatura en administración turística y hotelera. 

Entre estudio y deporte, ha sido un largo camino para esta joven que se inició en el karate a los cinco años atraída por sus amiguitos del barrio Los Mina. 

Luego a los 8 comenzó a expandirse en su disciplina, bajo las orientaciones de su primer entrenador Luis Mejía en el dojo "Los Cabezones". 

Su ascenso fue vertiginoso, al punto que por no tener la edad, debió faltar a un torneo juvenil. 

Hoy busca lo que no pudo lograr en Barranquilla, por ser muy joven, y en El Salvador por el embarazo de Leah. "Ese es nuestro objetivo", dijo.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.