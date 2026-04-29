Robert Florentino es uno de los judocas de mayor recorrido de la República Dominicana, en la actualidad, si no es el que más. Ese peso sobre sus hombros lo mantiene con la vista puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una responsabilidad que asume, consciente de lo que le espera.

"Más que un reto es algo personal, algo que nosotros lo llevamos como un orgullo ya que podemos representar a nuestro pueblo, a nuestro barrio, a nuestra gente. Creo que estamos contentos de poder tener esa responsabilidad", dijo el atleta de los 90 kilogramos.

El conteo de medallas de Florentino, de 28 años, registra metales en Juegos Panamericanos (dos bronces); Campeonatos Continentales (nueve, tres de oro); un Grand Slam y un Grand Prix, bronce en ambos casos, una plata en un Campeonato Mundial junior y dos de oro en campeonatos juveniles de América.

Este gladiador suma dos medallas de plata en Centroamericanos y del Caribe, un color que aspira a mejorar para la cita regional que se celebrará en el país del 24 de julio al 8 de agosto.

"Creo que nosotros estamos para recibir a los que vengan, nosotros no tenemos un problema con otro equipo", señala este gladiador, con visitas a dos Juegos Olímpicos (Tokio y París).

Deja claro que todos los equipos están al nivel y "van a a tener lo mejor de ellos", pero "nosotros vamos a estar preparados como siempre, esperando que ese día sea bonito".

Nada más bonito que el oro para este judoca que tiene una condecorada hoja de servicio para el judo dominicano, con triunfos desde la categoría juvenil, como pocos pueden ofrecer.

Por su trayectoria, explica, es que menos se puede confiar y así ve en el tatami de los entrenamientos, la fórmula ganadora cuando se entra a la competencia.

"Confío mucho en los entrenamientos que es donde están las medallas en el día a día", dice. "Doy lo mejor de mí en los entrenamientos para que el día de la competencia lo que salga sea lo mejor porque estoy preparado".

Para ese mismo atleta, el propio Robert tiene algunas palabras: "Que siga entrenando como lo ha hecho hasta el momento y que siga disfrutando del proceso".