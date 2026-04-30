Reinas del Caribe estarán en el Grupo B en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

Equipo de las Reinas del Caribe que ganó el oro en los Juegos de San Salvador 2023. ( NORCECA )

El próximo 2 de agosto, las Reinas del Caribe iniciarán la defensa de su séptima corona consecutiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con Santo Domingo 2026 como su próximo gran escenario.

La selección femenina de voleibol de República Dominicana competirá en el Grupo B del torneo de voleibol del certamen. La selección masculina también estará en el Grupo B.

El torneo masculino será del 25 al 30 de julio y el femenino del 2 al 7 de agosto.

Su primer partido será contra Costa Rica, el día 3 contra Cuba y el tercer juego (el 4) de esta fase preliminar será contra su archirrival, Puerto Rico. Los partidos serán todos a las 8:00 p.m. en lo que será el renovado Palacio Nacional de Voleibol.

En el Grupo A están registrados México, Trinidad & Tobago, Colombia y Venezuela.

Las Reinas del Caribe han ganado las últimas seis ediciones. Un reinado que comenzó en los Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2022, después de vencer a Puerto Rico 3-0 (25-19/25-19/25-16). Fue un salto al centro del podio, una edición posterior a Maracaibo 1998 donde ganaron la plata al caer ante Cuba (3-0; 15-12/15-6/15-5).

La lista larga de la preselección cuenta con 31 jugadoras para seleccionar las mejores 12.

Los cuartos de final se jugarán el día 5. Al día siguiente se jugarán las clasificaciones de los puestos del 5 al 8, así como las semifinales.

El día 7 se jugarán los partidos por el bronce (5:00 p.m.) y la gran final (7:00 p.m), un día antes de la clausura de los Juegos. Antes se definirán los puestos 7 y 8 y 5 y 6.

El cuadro masculino La selección de varones de República Dominicana, también en el Grupo B compartirá esta zona con Colombia, México y Surinam. En el Grupo A se ubican Venezuela, Guatemala, Cuba y Puerto Rico. El equipo dominicano buscará convertir en oro su plata de la pasada edición de San Salvador y su primer compromiso será contra Surinam el 25 de julio; el 26 ante Colombia y un día después frente a México. Los cuartos de final se juegan el 28. Las clasificaciones del 5 al 8 se jugarán el 29, así como las semifinales. El día 30 está marcada la final (7:00 p.m.) por el oro y antes se jugará el bronce (5:00 p.m.). Antes de los partidos por medallas se disputarán las definiciones de los puestos 7 y 8 y 5-6.