El presidente de la República, Luis Abinader autorizó oficialmente el inicio del recorrido nacional de la llama de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, durante el acto de entrega de la antorcha celebrado este lunes en la escalinata frontal del Palacio Presidencial.

"Autorizo oficialmente el inicio del recorrido nacional de la llama Centroamericana y del Caribe", proclamó el mandatario en el acto, marcando el comienzo del trayecto simbólico que llevará la antorcha por distintos puntos del país rumbo la cita regional, hasta encender el pebetero el próximo 24 de julio, día inaugural de los Juegos.

La llama fue denominada "Fulgor Caribe", anunció el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, presente en la ceremonia.

Abinader destacó el valor integrador y motivador del recorrido de la llama, al señalar que espera que "ilumine cada rincón de nuestra patria" e "inspire a las nuevas generaciones".

Además que "nos conduzca unidos hacia unos Juegos memorables", expresó en sus breves palabras el presidente. El jefe de Estado cerró su intervención con un mensaje de respaldo al deporte nacional y al espíritu de los Juegos.

"¡Qué viva el deporte, qué viva la República Dominicana!", concluyó.

Abinader, posteriormente entregó la llama al presidente del Comité Olímpico Dominicano, quien pasó el fuego centroamericano a la pesista Crismeri Santana, la primera mujer en ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos, hecho ocurrido en Tokio 2020.